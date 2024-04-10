MSB duyurdu: Kuzey Irak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada(MSB), 'Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.' ifadeleri kullanıldı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada(MSB), "Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadeleri kullanıldı.
Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 10, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek! ����#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/hUuOBarB0q
- Terörden belasından temizlendi, petrol çıktı: Gabar'da rekor kırılacak!
- 6 ilde terör operasyonu: 15 gözaltı
- Başkan Erdoğan siyasi parti genel başkanları ile bayramlaştı
- MSB duyurdu: Kuzey Irak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi
- Başkan Erdoğan'dan İsrail'e sert mesaj: Tedbirleri aldık, alıyoruz!
- Başkan Erdoğan, Mehmetçik'e seslendi: Mücadelemiz devam edecek