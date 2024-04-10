MSB duyurdu: Kuzey Irak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada(MSB), "Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadeleri kullanıldı.

Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.



Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek! ����#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/hUuOBarB0q