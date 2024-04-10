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MSB duyurdu: Kuzey Irak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi
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10 Nisan 2024 Çarşamba 16:58:00 - Güncelleme:10 Nisan 2024 Çarşamba 16:58:00

MSB duyurdu: Kuzey Irak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada(MSB), 'Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.' ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada(MSB), "Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : terörle mcüadele Mehmetçik Milli savunma bakanlığı
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