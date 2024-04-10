Mehmet Kopal Fransa'dan Türkiye'ye getirildi

Enmiyet Genel Müdürlüğü (EGM), PKK/KCK'dan araması olan Mehmet Kopal'ın sınır dışı kararının ardından Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

EGM'den yapılan açıklamada, "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan ulusal seviyede aranan Mehmet KOPAL, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı ile Dışişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda sınır dışı kararı alınması sağlanarak 09.04.2024 tarihinde Fransa'dan Türkiye'ye getirilmiştir" denildi.