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İyi Parti'de yaprak dökümü... Bazı meclis üyeleri ihraç talebiyle disipline sevk edildi
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13 Aralık 2023 Çarşamba 23:45:00 - Güncelleme:13 Aralık 2023 Çarşamba 23:45:00

İyi Parti'de yaprak dökümü... Bazı meclis üyeleri ihraç talebiyle disipline sevk edildi

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İyi Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, istifa eden partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ı yeniden aynı göreve seçen Meclis üyelerinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.

Yücel Coşkun, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Coşkun, Özkan'ın istifasının, bir araya geldikleri bir toplantının ardından bizzat kendisi tarafından istendiğini, Özkan'ın da bu doğrultuda görevinden istifa ettiğini kaydetti.

Yücel Coşkun, "Buna rağmen bazı İYİ Parti İBB Meclis üyelerinin, bilgim dışında ve teamüllere aykırı olarak kendisini yeniden Grup Başkanvekili seçmesi kabul edilemez. Bu doğrultuda, bu kararın altında imzası bulunan bütün İBB Meclis üyeleri 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilmiştir" ifadelerini kullandı.

İbrahim Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkan Meral Akşener'in talebi doğrultusunda artık 'Hür ve müstakilim'. İBB İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ediyorum" açıklamasında bulunmuştu.

Etiketler : iyi parti ihraç ibb
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