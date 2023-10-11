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İsrail, hukuksuzluk çemberini genişletiyor: Filistinli tutukluların da elektriği kesildi
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11 Ekim 2023 Çarşamba 22:39:00 - Güncelleme:11 Ekim 2023 Çarşamba 22:39:00

İsrail, hukuksuzluk çemberini genişletiyor: Filistinli tutukluların da elektriği kesildi

Kaynak: AA

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İsrail, Gazze'de uyguladığı su, elektrik ve gaz kesintisinden sonra bu sefer de "dış dünyadan tamamen izole etmek" amacıyla hapishanelerindeki tüm Filistinli tutukluların elektriğini kesti.

İsrail'in, "dış dünyadan tamamen izole etmek" amacıyla hapishanelerindeki tüm Filistinli tutukluların elektriğini kestiği belirtildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, cezaevi yönetimindeki üst düzey yetkililer, Filistinli tutukluların elektriğinin kesildiğini doğruladı.

Filistinli tutukluların bulunduğu koğuşlardaki elektriğin, İsrail Hapishaneler Otoritesi Başkanı Tümgeneral Katy Perry'nin talimatıyla kesildiğini ifade eden yetkililer, bunun hedefinin, "Filistinli tutukluların kaçak telefonlar aracılığıyla dış dünya ile irtibat kurmak suretiyle terör eylemi talimatı vermelerinin önünü kesmek olduğunu" savundu.

Filistin Esirler Cemiyetine göre, İsrail hapishanelerinde 1200'den fazlası idari tutuklu olmak üzere yaklaşık 5 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

Etiketler : İSRAİL HUKUKSUZLUK CEZAEVİ
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