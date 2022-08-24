VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Kasapoğlu: Yurt kapasitesi 800 bini geçti
Yeşilçam'ın 'kötü adamı' Ali Güney hayatını kaybetti
Rusya rotasını Türkiye'ye çevirdi!
Türkiye'den Rusya'ya kritik teklif
Trump'ın evinden 700 sayfa gizli belge çıktı
Almanya Başbakanı Scholz: Putin'e söz verdim
SGK'da yolsuzluk skandalı! Soruşturma başlatıldı
Eren Abluka-35 operasyonu başlatıldı
İranlı isimden itiraf gibi sözler...
Antalya'da deprem
Fırsatçılar harekete geçti!
ABD ordusu İran bağlantılı hedefleri vurdu
25 il için sel alarmı! 10 ile 'turuncu' ve 'sarı' uyarı
Evlilik benim yüzümden bitti
Enerjik Koray
8 günde 25 bin müziksever
Dizi aşkı gerçek oldu
Yalan söylemek de bir hastalık
Kuru göz kornea dokusuna zarar verebilir
Yüzerken boynu korumak için bunları yapın!
Islak tişört ile serinlemeyin
'Tahıl koridoru anlaşması yeni bir platform oluşturabilir'
Bakan Soylu'dan iddialara sert tepki: 1 hafta süre
Beyaz Saray, ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini düşürdü
24 Ağustos 2022 Çarşamba 09:30:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2022 Çarşamba 10:00:00

İran'dan tepki çeken Zengezur açıklaması! İtiraf gibi sözler

Kaynak: Yeni Şafak

ABONE OL

Türkiye'nin desteğiyle Azerbaycan ordusunun büyük zafere imza attığı Karabağ Savaşı'nda Ermenistan'ı destekleyen İran'da Zengezur Koridoru rahatsızlığı var. İran adına nükleer müzakerelere katılan Ebulfezl Zuhtevend, koridorla İran'ın Kafkaslar'la bağlantısının kesilmek istendiğini öne sürdü.

Türk dünyasını birleştirecek olan Zengezur koridoru, İran'ı rahatsız etti. İran adına nükleer müzakerelere katılan Ebulfezl Zuhtevend, "Ne yazık ki hakimiyet Erivan'dan Bakü'ye geçti. Bu zararımıza oldu. Azerbaycan yeniden İran'a ilhak edilmeli. İlhak edilmediği sürece kanser hücresi gibi İran'ın başına bela olacak." sözleri itiraf niteliğindeydi.

Karabağ Savaşı'nda Ermenistan'ı açıktan destekleyen İran, Türkiye'yi karadan Azerbaycan ve Kafkaslar'a bağlayacak olan Zengezur Koridoru'ndan rahatsız oldu. İran adına nükleer müzakerelere katılan elçiler arasında yer alan Ebulfezl Zuhtevend, koridorla İran'ın Kafkaslar'la bağlantısının kesilmek istendiğini öne sürdü. Zuhtevend'e ait olduğu belirtilen bir ses kaydında, Türkiye ve Azerbaycan hakkında skandal ifadeler kullanıldı.

SINIRIMIZ KESİLİYOR

Ses kaydında Karabağ topraklarının Azerbaycan'a ait olduğunu kabul eden Zuhtevend, "Türkler Zengezur'u da almak istiyorlar. Bizim Ermenistan'la olan birkaç kilometrelik sınırımızı da kesmek istiyorlar. Bu konuda Hamaney gerekli uyarıyı yaptı. Fakat Türkler bu meseleleri umursamazlar." ifadelerini kullandı.

BİZE POTANSİYEL TEHDİT

Türkiye'yi hedef alan ifadeler kullanan Zuhtevend, şöyle devam etti: "Türkiye ile stratejik müttefikliği, hatta stratejik ortaklığı düşünemeyiz. Güney Kafkasya bizim uygarlık alanımızdır. Kuzey ve Güney Osetya halkı İran kökenlidir. Azerbaycan korkunç bir fenomen ve bizim için potansiyel bir tehdittir. Nahcivan tamamen İran'a ilhak edilmeli. Nahcivan bizim Aşil topuğumuzdur. Ermeniler İran'ın müttefikidir. Tarih boyunca hep böyle olmuş. Azerbaycan diye bir yer yoktur. Bunlar (Azerbaycanlılar) gerçekten İranlı Azerilerdir. Azerbaycan yeniden İran'a ilhak edilmeli. İlhak edilmediği sürece bir kanser hücresi gibi İran'ın başına bela olacaktır."

SÖZLER İTİRAF GİBİ

Tebriz Araştırmaları Enstitüsü (TEBAREN) Başkanı M. Rıza Heyet, Zuhtevend'in sözlerinin itiraf gibi olduğunu söyledi. Zuhtevend'in Dışişleri Bakan Yardımcılığı, elçilik ve müzakere temsilciliği yaptığını aktaran Heyet, Zuhtevend'in İran dini lideri Hamaney'e de yakın bir isim olduğunu belirtti. Heyet, "Kayıt İran'ın yenilgisinin ve Karabağ konusunda izlediği Ermenistan yanlısı politikanın itirafı gibi. Aynı zamanda İran'ın gelecekte izleyeceği politikanın da ipuçlarını veriyor. Bu İran'ı bölge için açık tehlike yapıyor" dedi.

Etiketler : iran ırak surite Başkanı M. Rıza Heyet
Çocuklarıyla eğlendi

Çocuklarıyla eğlendi
Toplama albüm

Toplama albüm
Duygusal repertuvar

Duygusal repertuvar
Cem yine gergin

Cem yine gergin
Yeni ikili

Yeni ikili
İngiltere'de sağlık sistemi bitmiş

İngiltere'de sağlık sistemi bitmiş
Yatırımları Nişantaşı'na

Yatırımları Nişantaşı'na
‘Yaradana Kurban'a farklı yorum

‘Yaradana Kurban'a farklı yorum
Yeni şarkısını duyurdu

Yeni şarkısını duyurdu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes