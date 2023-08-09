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09 Ağustos 2023 Çarşamba 22:02:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2023 Çarşamba 22:02:00

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan paralimpik sporculara tebrik

Kaynak: AA

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hollanda'da düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcuları kutladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, yayımladığı tebrik mesajında, "Hollanda'da düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nın ikinci gününde 1'i altın, 2'si gümüş ve 3'ü bronz olmak üzere 6 madalya kazanan para judocularımızı yürekten kutluyorum. Milli sporcularımızın başarılarında emeği geçenlere teşekkür ediyor, ikinci günün ardından toplamda 9 madalyaya ulaşan milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler : avrupa paralimpik milli sporcular madalya kazanan Bakan Osman Aşkın Bak
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