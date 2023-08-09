Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan paralimpik sporculara tebrik
Kaynak: AA
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hollanda'da düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcuları kutladı.
Bakan Osman Aşkın Bak, yayımladığı tebrik mesajında, "Hollanda'da düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nın ikinci gününde 1'i altın, 2'si gümüş ve 3'ü bronz olmak üzere 6 madalya kazanan para judocularımızı yürekten kutluyorum. Milli sporcularımızın başarılarında emeği geçenlere teşekkür ediyor, ikinci günün ardından toplamda 9 madalyaya ulaşan milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.
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