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09 Şubat 2024 Cuma 08:00:00 - Güncelleme:09 Şubat 2024 Cuma 08:00:00

Cumhur İttifakı ve AK Parti Ankara adayı Altınok'tan müjde: Muhtarlara ulaşımı ücretsiz yapacağız

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Cumhur İttifakı ve AK Parti Ankara adayı Turgut Altınok, önemli müjdeler verdi. Altınok, "Bütün muhtarlarımıza bilgisayar vereceğiz. Muhtarlarımıza ücretsiz ulaşım kartı vereceğiz. Muhtarlarımız için sosyal tesis yapacağız." ifadelerini kullandı.

Muhtarlarla buluşan Cumhur İttifakı ve AK Parti Ankara adayı Turgut Altınok, önemli müjdeler verdi. Hayata geçirecekleri projeleri anlatan Altınok, "İlçe belediyelerinden ihtiyaçlarını karşılayamayan muhtarlıklarımız için her ay bin 500 liralık doğalgaz, elektrik ve kırtasiye masraflarını karşılamaları için kart vereceğiz. Bütün muhtarlarımıza bilgisayar vereceğiz. Muhtarlarımıza ücretsiz ulaşım kartı vereceğiz. Muhtarlarımız için sosyal tesis yapacağız" ifadelerini kullandı.

SU ABONELİK FİYATI DÜŞECEK

Bala ilçesinde seçmenle buluşan Altınok, su aboneliği için istenen fiyatlara tepki gösterdi. Altınok, "Su aboneliği köylerde 15-20 bin lira diyorlar, yol katılım payı da 60 bin liraymış. Burası Paris midir? Paris'te böyle bir şey yok. Mansur Yavaş, Londra'ya sık sık gidiyorsun, Londra'da böyle bir para yok. Köylerden su abonelik parası 500 lira alacağız, olmayandan da almayacağız. Su parası köylerimizde kuruş olacak" dedi.

Etiketler : ankara aday turgut altınok muhtar ulaşım
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