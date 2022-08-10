Bir günde 22 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: TRT Haber
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 terörist, Irak'ın kuzeyinde de 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Sabah saatlerinde Mardin'de de 9 terörist etkisiz hale getirilmişti.
Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerin saldırı girişimlerini engellemeye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından 8 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" ifadelerine yer verildi.
MARDİN'DE 9 TERÖRİST ETKİSİZ
Bakanlıktan sabah saatlerinde yapılan açıklamada ise, Mardin hudut hattına saldırı ve sızma girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist daha etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
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