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10 Ağustos 2022 Çarşamba 20:12:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2022 Çarşamba 20:13:00

Bir günde 22 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: TRT Haber

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Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 terörist, Irak'ın kuzeyinde de 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Sabah saatlerinde Mardin'de de 9 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerin saldırı girişimlerini engellemeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından 8 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" ifadelerine yer verildi.

MARDİN'DE 9 TERÖRİST ETKİSİZ

Bakanlıktan sabah saatlerinde yapılan açıklamada ise, Mardin hudut hattına saldırı ve sızma girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.

Irak'ın kuzeyinde 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Etiketler : Irak Pençe-Kilit Operasyonu 5 PKK’lı terörist etkisiz
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