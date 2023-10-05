Benzinde indirim: Pompa satış fiyatlarına yansıdı
Benzindeki son dakika indirimi pompa satış fiyatlarına yansıdı. Benzine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 10 kuruşluk indirim yapıldı.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları da değişiklik gösteriyor.
5 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere benzinde 2 lira 10 kuruşluk indirim yapıldı.
Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorinin litre fiyatı 40.10 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 34.64 liradan satılıyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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