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05 Ekim 2023 Perşembe 10:23:00 - Güncelleme:05 Ekim 2023 Perşembe 10:23:00

Benzinde indirim: Pompa satış fiyatlarına yansıdı

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Benzindeki son dakika indirimi pompa satış fiyatlarına yansıdı. Benzine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 10 kuruşluk indirim yapıldı.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları da değişiklik gösteriyor.

5 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere benzinde 2 lira 10 kuruşluk indirim yapıldı.

Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 40.10 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 34.64 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Etiketler : benzinde indirim pompa satış fiyatları gece yarısı indirimi
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