Başkan Erdoğan'dan Meral Akşener'e sert tepki

Başkan Erdoğan, Yeni Adana Stadyumu'nda, AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen Bir Gençlik Şöleni'nde konuştu.

Başkan Erdoğan, ülkenin dört bir yanından gelen gençleri, "Gazi Mustafa Kemal'in 'Mevcudiyetimizin ve istikbalimizin temeli' diyerek tarif ettiği sevgili gençler, üstat Necip Fazıl'ın 'Zaman bendedir ve mekan bana emanettir' şuurunun temsilcisi olarak gördüğü sevgili gençler, kökü ezelde ve dalı ebette bir büyük davanın idrakinde sevgili gençler, surda açılan mukaddes delikten çağlayan sular gibi geçerek kendisine biçilen gömlekleri yırtıp atan sevgili gençler, velhasıl gözümüzün nuru, geleceğimizin teminatı sevgili gençler" diye hitap ederek selamladı.

Programa gelen 28 farklı bölgeden siyasi parti gençlik teşkilatı temsilcilerine teşekkür eden Erdoğan, gençlik şölenine katılan ve "cesur yürekli" diye seslendiği sanatçıları da tebrik etti.

Erdoğan, "Bana sizler gibi yol arkadaşları, sizler gibi dava arkadaşları, sizler gibi kalbi imanlı, zihni aydınlık, ufku açık yol arkadaşları verdiği için Rabb'ime binlerce, milyonlarca kez hamdediyorum." diye konuştu.

Bu gençliğin, Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak, dünyayı değiştirecek gençlik olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Siz, propaganda edileni, verileni, dayatılanı değil, kendi tarih ve kültür hazinesindeki hakikatleri arayıp bulacak gençliksiniz. Siz, dağılmışları toplayacak, gizlenmişleri açacak, karanlıkları güneşle aydınlatacak gençliksiniz. Siz, çürümüşlüğün, sinsi oyunların, kirli mecraların içinden kendi medeniyet değerlerimizin kılavuzluğunda sıyrılıp erdemli yolları açacak gençliksiniz. Sizde bunu görüyorum. Size inanıyorum. İnanıyorum ki üstadın ifadesiyle 'Ey düşmanım, sen benim ifadem ve hızımsın, gündüz geceye muhtaç, bana da sen lazımsın' dediği gibi karanlıkları yırtıp aşacak gençliksiniz. Gençler siz, Mavera'daki aşk iksirini sağacak, çekirdekleri yarıp özü bulacak, kozaları örecek, uyuyan medeniyeti yeniden diriltecek olan gençliksiniz."

Bu gençliğin, esir kalmış kardeşlerinin, yardım eli bekleyen mazlumların sevinci olacağını ifade eden Erdoğan, "Siz mankurtların karşısında milletin mayasını muhafaza edecek, hedef bekleyen akranlarının karşısında kızıl elmanın istikametini gösterecek gençliksiniz. Gençler siz, Medine'nin, Mekke'nin, Kudüs'ün, Diyarbakır'ın, İstanbul'un, Bosna'nın, semalarında ezan sesleri yankılanan tüm diyarların beklediği gençliksiniz. Siz, Sultan Alparslan'dan Osman Gazi'ye, Fatih'ten Yavuz'a, Abdülhamid'den bugüne ecdadın tüm öncülerinin temsilcisi olan gençliksiniz." dedi.

"SİZ, BU EMPERYALİST AĞIZLILARA HAK ETTİKLERİ CEVABI VERECEK GENÇLİKSİNİZ"

Abdülhamid Han'ın hayatı boyunca, devrinin emperyalistleriyle ve onların içerideki maşalarıyla mücadele etmiş bir medeniyet ve millet sevdalısı olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Varsın birileri Gezi olaylarını Abdülhamid Han'ın devrilişine benzeterek emperyalistlere selam dursun, biz ecdadın izinden yürümeyi sürdüreceğiz. Tabii burada 6'lı masanın etrafında buluşanlara tek tek, Abdülhamid nezdinde yapılan bu ecdat, tarih ve değer düşmanlığına katılıp katılmadıklarını sormak da hakkımızdır. Öyle ya gençlerimizin, kimin kim olduğunu, hangi müşterekler etrafında buluştuğunu bilmeye hakkı var. Siz, işte bu emperyalist ağızlılara hak ettikleri cevabı verecek gençliksiniz. Gençler, Sultan Abdülhamid'e laf atan, dil uzatan hanımefendiye şunu sormak lazım, 33 yıl 'hasta dev' diye takdim edilen Osmanlı'yı bir karış toprak kaybetmeden yöneten Sultan Abdülhamid'e hakaret, haddini aşmaktır ve bu haddini aşanlara bu millet inanıyorum ki 2023 seçimlerinde haddini bildirecektir. Meral Hanım sen kim, Sultan Abdülhamid'e saygısızlık kim. Ve o 6'lı masada olanlardan, isim vermeyeceğim, 3 tanesi var ki bunlar Sultan Abdülhamid'e bugüne kadar laf söyletmemişlerdi, şimdi ne oldu bunlara da sus pus oldular. Ne oldu bunlara da aynı masanın etrafında oturdukları halde Sultan Abdülhamid cennet mekan, ona laf atanlara haddini bildiremediler. 33 yıl dile kolay. Bu millet, ecdadına hakaret edenlere haddini bildirecektir. Bu akşam buradan ben ilk sinyali veriyorum. Kardeşlerim siz, Mehmet Akif'in Asım'ı, Necip Fazıl'ın ideal gençliği, Nurettin Topçu'nun beklenen gençliği, Karakoç'un diriliş nesli özlemlerini hayata geçirecek gençliksiniz. Siz, bizim 40 yıllık siyasi mücadelemiz ve 20 yıllık iktidarımızda temellerini attığımız büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını 2053 vizyonuyla taçlandıracak gençliksiniz."

Başkan Erdoğan, daha sonra Arif Nihat Asya'nın Fetih Marşı Şiiri'nden bir bölüm okudu.

Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin gerektiğinde yedi düvele meydan okuyarak elde ettiği her kazanım, gençlerimizin işte bu hasletleriyle ortaya koydukları onurlu duruşları, verdikleri erdemli mücadeleleri, elde ettikleri başarıları sayesindedir." dedi.

Arif Nihat Asya'nın Fetih Marşı şiirinden, "Yürü, hala ne diye oyunda, oynaştasın? Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Sen de geçebilirsin yardan, anadan, serden. Senin de destanını okuyalım ezberden. Haberin yok gibidir taşıdığın değerden. Elde sensin, dilde sen, gönüldesin, baştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın." dizelerini okuyan Erdoğan, "Sizler işte bu gençliksiniz, bunun için her birinizin kalbimizde, zihnimizde ayrı, özel, eşsiz bir yeri var. Bu bakımdan karşımdaki gençliği Allah için seviyorum ve sizin gibi bir gençliğe sahip olduğumuz için de Allah'a hamdediyorum." ifadelerini kullandı.

Gençlere, "2023'e hazır mıyız? Tüm arkadaşlarınıza bu akşamın coşkusunu iletmeye hazır mıyız?" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Öyleyse 2023'ün neticesini gözlerinizde okuyorum. Öyleyse Allah'ın izniyle 2023 ile beraber bu süreci devam ettireceğiz. Ve bu kararlılığınız, bu devamlılığınız inşallah 2023 ile birlikte yeni bir dönemi başlatacak ve sizlerle birlikte yine aldığımız emaneti doruğuna yerleştireceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Bakın şimdi sizlerle stadyumun içinde, az önce stadyumun dışında yine on binlere hitap ettim. Gençlerimizle aynı istikamete baktığımız, gençlerimizle aynı yolda yürüdüğümüz, gençlerimizle aynı heyecanı paylaştığımız, şu karşımızdaki tabloda tezahür eden, birliğimize, beraberliğimize sahip çıktığımız müddetçe bize tereddüt yok, yeis yok, hüzün yok.

Rabbimizin 'Gevşemeyin, üzülmeyin eğer gerçekten inanıyorsanız muhakkak üstün olan sizlersiniz.' müjdesi bize hakikati işaret ediyor. Sevgili gençler, tabii sizlerin de bu büyük misyonu taşıyacak gayreti, azmi, iradeyi, kararlılığı, birikimi, mücadeleyi ortaya koymanız gerekiyor. Gençlikte durmak gerilemektir, gençlikte gerilemek yıkılmaktır, gençlikte yıkılmak ölmekten beterdir. Yıkılmaktan, gerilemekten, durmaktan kaçınmanın yolu ise sürekli ileriye, daha ileriye, hep ileriye doğru gitmek, hep yukarıya doğru tırmanmak, zirveden gözünü ayırmamaktır. Hep ileriye giderken, yukarıya doğru tırmanırken, takip edeceğiniz yolu da ancak doğruyu ve yanlışı, iyiliği ve kötülüğü, hakkı ve batılı, adaleti ve zulmü en iyi şekliyle öğrenerek bulabilirsiniz. Ailenizde ruhunuzu, okulunuzda zihninizi, ilim irfan meclislerinde gönlünüzü, spor salonlarında bedeninizi doyuracaksınız ki bu donanımı kazanabilesiniz."

"GELECEĞİN TOHUMU OLAN BU GENÇLİK BOY VERDİKÇE DOSTLARIMIZIN YÜZÜNDEKİ TEBESSÜM ARTACAK"

İstanbul'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Türkiye'nin 5 altın, 2 bronz madalya kazanarak takım halinde Dünya Şampiyonu olduğunu ve madalya kazanan sporcularla görüştüğünü hatırlatan Erdoğan, hedefin Paris Olimpiyatları'nda da aynı başarıyı göstermek olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere, Hazreti Lokman'ın oğluna verdiği şu öğüdü aktardı:

"Allah'a şirk koşma, günahtan ve yalandan sakın. Namazını dosdoğru kıl. Tövbeyi geciktirme. Selama, duaya, gülümsemeye önem ver. Kasılarak yürüme, bağırarak konuşma. İlim meclislerine katıl, cahilden ve kötü komşudan uzak dur. Erken kalk, az konuş, sözünü dağıtma. İstişare et, doğru arkadaşlar seç, tembel olma. Acele etme, şefkatli ve ikramsever ol. Başa gelene sabret."

Bu ilkelerin rehberleri ve hayat biçimleri olduğu sürece gençleri hedeflerine ulaşmaktan alıkoyacak hiçbir beşeri gücü tanımadıklarını belirten Erdoğan, "Geleceğin tohumu olan bu gençlik, karşımda ve bu gençlik boy verdikçe dostlarımızın yüzlerindeki tebessüm artarken, husumetlilerimizin yüreklerindeki korku, dağları aşacaktır." dedi.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Erdoğan, bugün İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dün de İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştüğünü ve görüşmelerin konusunun Rusya-Ukrayna savaşı ile ikili ilişkiler olduğunu anlattı.

"Bugün dünyada kalbiyle, ruhuyla, gönlüyle, yüreğiyle bağı kopartılmış, dijital mecralara hapsedilmiş, sadece maddi unsurların merkezinde yer aldığı, kariyer arayışında bir gençlik profili öne çıkmaktadır." ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Halbuki bizim ölçümüz başkadır. Biz ne diyoruz? Her fırsatta, 'İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız paslı yürek sinede bir yüktür.' Biz bu gerçeği Kasımpaşa'dan çıkıp Cumhurbaşkanlığı'na kadar uzanan hayat çizgimizin her safhasında bizzat yaşayarak gördük. Hatırlarsanız, 15 Temmuz'da darbecilere karşı, sokaklara çıkıp hainlerin emellerine ulaşmasına engel olan gençlerimiz vardı. Bu gençlerin ellerinde modern silahlar, arkalarında emperyal güçler, önlerinde küresel baronlar yoktu.

Bay Kemal tankların arasından gelip geçip Bakırköy Belediyesine sığınmıştı. Hatırlıyor musunuz? Hatırlayın onları. Çünkü o günden bugüne 6-7 yıl geçti, hafıza-i beşer nisyan ile maluldür. 15 Temmuz kahramanı gençlerin tek silahları, iman dolu kalpleri, cesaretle çarpan yürekleri, ülke ve millet sevgisiyle ışıldayan gözleriydi. Çağrıyı yaptık, 'Meydanlara' dedik ve gençlik meydanlara yürüdü. Türkiye'nin gerektiğinde yedi düvele meydan okuyarak elde ettiği her kazanım, gençlerimizin işte bu hasletleriyle ortaya koydukları onurlu duruşları, verdikleri erdemli mücadeleleri, elde ettikleri başarıları sayesindedir."

Başkan Erdoğan, "tiyatrovari şovlarla" kendilerini kandırmadan tüm hayallerini gençlerle kurduklarını, tüm hedeflerini gençlerle belirlediklerini, tüm vizyonlarını gençler için oluşturduklarını ve tüm hazırlıkları buna göre yaptıklarını söyledi.

TEKNOFEST gençliği ile 2023 seçimlerine yürüdüklerini belirten Erdoğan, 11 yıl önce 2023 hedeflerini ilk kez paylaştıklarında, kendilerini hayal görmekle itham eden "tek parti faşizmi artığı" birilerinin, bu hedefler belirlenirken eldeki imkanlara değil, gençlere güvendikleri gerçeğini bilmediklerini söyledi.

Gençlere güvendiklerini, 2023 hedeflerini birer birer hayata geçirirken gençlerin önüne daha büyük vizyonlar koymanın peşinde olduklarını vurgulayan Erdoğan, 2023 hedeflerinin arifesine geldiklerini, şimdi de tüm güç ve enerjilerini gençlere 2053 vizyonunu kazandırmak için seferber ettiklerini bildirdi.

"GELECEK ASRA DÜNYADA VE UZAYDA SÖZ SAHİBİ OLARAK GİRECEĞİZ"

Gençlerin de daha sonraki nesiller için 2071 vizyonunun altyapısını kuracağını anlatan Erdoğan, Türkiye'nin gelecek asra, dünyada ve belki de uzayda söz sahibi ülkelerin ilk sıralarında gireceğine inancını dile getirdi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dikkat ederseniz birileri süresi anlık, saatlik, günlük, hadi bilemediniz haftalık olan yalanlarla kendilerini avuturken biz 10 yıl, 30 yıl, 50 yıl, 70 yıl sonrasının Türkiyesi'ni konuşuyoruz. Bunu da kendi kendimize yapmıyoruz. Kendimiz için çalıp kendimiz oynamıyoruz. Tiyatrovari şovlarla kendi kendimizi kandırmıyoruz. Tüm hayallerimizi, sizlerle, gençlerimizle birlikte kuruyor, tüm hedeflerimizi gençlerimizle birlikte belirliyoruz. Tüm vizyonlarımızı, gençlerimiz için oluşturuyoruz, tüm hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz. Çünkü bizim bir derdimiz var. Bizim bir aşkımız var."

"TÜRKİYE'Yİ KENDİ HEDEFLERİNE DOĞRU YÜRÜTÜYORUZ"

Yeni Adana Stadyumu'nu inşa ederek Adana'nın emrine sunduklarını, hizmet ve eser siyasetiyle yola çıktıklarını ifade eden Erdoğan, "Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri." deyimini kullandı.

Allah'a ve millete karşı sorumluluklarının bulunduğunu söyleyen Erdoğan, "Çünkü bizim, ülkemizi, maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşı olarak gördüğümüz 2023'ten başarıyla çıkarma azmimiz var. Türkiye'yi vesayetin cenderesinden çıkardığımız gibi Türkiye'yi geri kalmışlık zincirlerinden kurtardığımız gibi Türkiye'yi herkesin hak ve özgürlük özlemlerine kavuşturduğumuz gibi Türkiye'yi Cudi'de, Gabar'da, Besler Deresi'nde, Tendürek'te terör örgütlerinin tasarrufundan kurtardığımız gibi Türkiye'yi kendi hedeflerine doğru yürütüyoruz. Bundan sonraki hedeflerimizi de sizlerle birlikte hayata geçirecek, vizyonlarımızı da sizlerle birlikte inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Eskiden Türkiye'de gençleri hem geçmişlerinden kopartmaya hem de karar ve yönetim mekanizmalarının dışında tutmaya çalışan bir zihniyet bulunduğunu anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün sizlerin gayet tabii olması gereken, aksi düşünülemeyecek haklar, özgürlükler, uygulamalar olarak gördüğünüz hususlar, nesiller boyunca verilen büyük mücadelelerin en başta gelen konuları var. İnsanlarımızın inançlarını öğrenmeleri, ibadetlerini yerine getirmeleri, diledikleri kılık kıyafetle her yere girebilmeleri önünde gizli açık nice engeller vardı. Bizim gençliğimiz 'Ayasofya ibadete açılacak' sloganları ile geçti. Bugün Ayasofya Fatih'in emanetine uygun şekilde ibadete açıldı mı? Bizim gençliğimiz 'Başörtüsüne özgürlük' sloganları ile geçti. Bugün genç kızlarımız okullarına, çalışan kadınlarımız iş yerlerine başörtüleri ile girebilmektedir. Bizim gençliğimiz Kur'an ve dini bilgiler eğitiminin sembolü olan imam hatiplerin kapısına sinsice kilit vurulmasına karşı çıkmakla geçti. Bugün ülkemizin her yerinde bu eğitim kurumlarımız faaliyetlerini sürdürüyor. Bizim gençliğimiz siyasi karar alma mekanizmalarında temsil taleplerini her platformda dile getirmekle geçti."

Seçme ve seçilme yaşını 18 yaşına indirdiklerini hatırlatarak gençlerin yanında olduğunu belirten Erdoğan, üniversitelerde, ortaöğretimde eğitimden spora her alanda başarılarla dolu geleceği gençlere hazırlayacaklarını ifade etti.