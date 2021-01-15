"Yakında kamuoyu ile paylaşacağız"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DEİK Yönetim Kurulu Üyeleri ile Toplantı'nda konuştu.



Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"SALGIN SONRASI DÖNEMDE DE DÜNYA, TÜRKİYE'NİN BAŞARILARINI KONUŞMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her ne kadar bu salgın beraberinde çeşitli zorluklar, sıkıntılar getirse de iş dünyamızın önünde yeni fırsat pencereleri açıyor. Salgın sonrası dönemde de dünya, Türkiye'nin başarılarını konuşmaya devam edecektir." dedi.

"TÜRKİYE POZİTİF BÜYÜME ÇİZGİSİNİN ALTINA DÜŞMEMEYİ BAŞARMIŞ BİR ÜLKEDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk firmaları bu dönemde, kaliteli ürünleri, rekabetçi fiyatları, hepsinden önemlisi güvenilirlikleriyle rakiplerine fark atıyor. Şüphesiz bunda dünya genelinde Asya merkezli üretim biçimlerine yeni alternatifler oluşturma çabasının da payı var. Küresel ticaret ve büyümede beklenen büyük düşüşe karşılık Türkiye pozitif büyüme çizgisinin altına düşmemeyi başarmış bir ülkedir." açıklamasında bulundu.

"AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ ANLAŞMAMIZI GÜNCELLEME ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"

AB ile Gümrük Birliği anlaşmalarına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine söyle devam etti:

"AB ile Gümrük Birliği anlaşmamızı güncelleme çalışmalarımız sürüyor. İnşallah 2021 yılında bu çalışmaları daha da ileriye taşıyarak yolumuza devam edeceğiz."

"SALGININ ETKİLERİYLE MÜCADELEYİ, HEM MAKRO EKONOMİK HEM DE MALİ ALANDA ATACAĞIMIZ ADIMLARLA DESTEKLEYECEĞİZ"

Erdoğan: "Salgın nedeniyle yapmak zorunda kaldığımız kısıtlamaların üretici ve çalışanlarımızın üzerinde oluşturduğu yükü, en az seviyeye indirebilmek için pek çok ilave desteği uygulamaya geçirdik, gerekirse yeni destekleri de devreye alacağız. Türkiye'nin her türlü zorluğa, yeni gelişen fırsatlara ve farklı senaryolara hazırlıklı olduğunu herkese gösterdik. Salgının etkileriyle mücadeleyi, hem makro ekonomik hem de mali alanda atacağımız adımlarla destekleyeceğiz." dedi.

"ASIL İŞ FAİZİ DÜŞÜRMEK SURETİYLE ENFLASYONU AŞAĞIYA ÇEKMEKTİR"

Faizin düşürülmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bana yatırım lazım, istihdam lazım, üretim lazım, ihracat lazım. Eğer bu dört başlık yoksa hiçbir şey yok, biz bununla övüneceğiz. Asıl iş faizi düşürmek suretiyle enflasyonu aşağıya çekmektir. Yakında bu reformları kamuoyu ile paylaşacağız. Reform gündemimize uygun adımları hızla hayata geçireceğiz."

"ENFLASYONLA BÜTÜNCÜL BİR MÜCADELEYİ ETKİLİ BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enflasyonla bütüncül bir mücadeleyi etkili bir şekilde sürdüreceğiz. Cari açıkla mücadelede yapısal önlemlere de hız veriyoruz. Asıl iş, faizi düşürmek suretiyle enflasyonu aşağı çekmektir. Bunun enflasyonla mücadelede altyapısını faiz oluşturuyor. 2020 yılında toplam bütçe harcamaları 1 trilyon 202 milyar liraya ulaşarak, program hedefimizin altında kaldı." dedi.

"BÜTÇE AÇIĞINI AŞAĞIYA ÇEKECEK TEDBİRLERİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Programda bu sene için öngördüğümüz büyüme oranının gerçekleşmesi durumunda, bütçe açığı milli gelirin yüzde 3,6 oranına gerileyecektir. Yıl sonu bütçe açığımız 173 milyar lirayı bile bulmayarak, program hedefi olan 239 milyar liranın altında kaldı. Bütçeye gelen ilave yüklere rağmen, mali disiplinden taviz vermemekte kararlıyız. Gelişmekte olan ülkelerde yüzde 10,7’lik bütçe açığı verildiği bir dönemde, sağladığımız bu başarı takdire şayandır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Salgının uzamasına bağlı olarak 2020'de bütçe gelirlerinden feragat edip hayata geçirdiğimiz düzenlemelerin bir bölümünü, bu senenin ilk çeyreğine ve hatta bazılarını 2021'in ilk yarısına kadar uzattık. Bir taraftan maliye politikasını aktif bir biçimde kullanırken, diğer yandan bütçe açığını aşağıya çekecek tedbirleri hayata geçireceğiz." dedi.