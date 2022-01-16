"Bay Kemal elektrikle imtihanı kaybetti"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da Gökbel Barajı, 4398 Kişilik Öğrenci Yurdu, ADÜ Hastane Ek Hizmet Binası ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Son bir kaç yıldır ekonomimizi hedef aldılar. Döviz kuru üzerinden önce ekonomik kriz ardından siyasi ve sosyal kaos çıkarmak için sayısız denemede bulundular. Aldığımız tedbirlerle yurtdışından Türkiye'ye yapılan saldırılarda kullanılan araçları etkisiz hale getirdik. Kura endeksli Türk Lirası dedik tüm oyunları bozuldu. Başaramayacaksınız... Başaramayacaklar" dedi. Başkan Erdoğan şunları söyledi:

FATURAYI AĞIR KESİN

"Menderes'e son nefesini verdiren darbeciler de, tek parti faşisti artıkları da ya hiç hatırlanmıyor ya da lanetle anılıyor. Bugünün CHP'si o günün bedelini ödemesi gereken atıklardır. Aydın bu CHP'ye prim vermemeli. 2023'te Aydın inanıyorum ki CHP'ye faturayı çok ağır kesmelidir. Menderes mektubunda da belirttiği gibi ölüsünde bile onları silip süpürmüştür."

YOLA KEFENLE ÇIKTIK

"Ülkemizin kalkınmasını engelleyen zihniyet bugün de kendini belli ediyor. Erdoğan'ın akıbeti de Menderes gibi olacak diyorlar... Ey CHP'nin atıkları biz bu yola girerken kefenimizle çıktık. Bizi korkutamazsınız. Şu CHP'nin bu ülkede yaptığı ne var ki? Dikili bir ağaçları var mı? Şimdiden 2023'e çok iyi hazırlanmamız lazım. Milletimizi kabus yaşatmak isteyenlerin eline bırakmayacağız."

DEMOKRASİ MÜZESİ'Nİ AÇTI

Başkan Erdoğan, Koçarlı ilçesinde inşa edilen Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin açılışını yaptı. Menderes'in eseri olan köprü, doğup büyüdüğü köy ve bağ evi ile bağlantılı bir konumda yer alan müze, Çine Çayı'nın kenarındaki 90 dönüm arazi üzerinde, 840 metrekarelik üç kattan oluşan, ailevi Hacıalipaşa Konağı'nın bir replikasyonu olarak yapıldı. Müzenin giriş kapısının önünde, Menderes'in 1954'te çiftliğinde kullandığı traktör ile 1950-1960 yıllarında kullandığı makam aracı bulunuyor. Müzede, Menderes'e ait özel eşyalara, fotoğraflara ve belgelere de yer verildi. Müzenin bodrum katı, kütüphane ve sinevizyon odası olarak inşa edilirken, müzenin yanına da cami yapıldı.

DÜNYADAN HABERİ YOK

Aydın'da yapımı tamamlanan 1 milyar 353 milyon tutarındaki projelerin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, açılış sonrasında AK Parti Aydın Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda partililere hitap etti. Erdoğan, "Bay Kemal, Şanlıurfa Belediyesi'ni bize verin elektriği bedava vereceğim dedi. Sen Aydın'da belediye başkanına ver talimatı yapabiliyorsa hodri meydan. Elektrik Aydın'da çiftçimize ücretsiz olarak verilsin. Dünyadan haberi yok, elektrikte söz sahibi belediye değil, bakanlık" dedi.

KAĞIT İTHALATINA SON VERİYORUZ

Başkan Erdoğan, Batı Kipaş Kâğıt Fabrikası Resmî Açılış Töreni'nde konuşma yaptı. Tesisin 250 milyon dolarlık kağıt ithalatına son vereceğini belirten Erdoğan yılda 200 milyon dolarlık da ihracat yapılacağını söyledi. Erdoğan şunları kaydetti: "Toplamda 1400 kardeşimiz buradan evine ekmek götürecek. Fabrikamız ilk etabıyla yılda 12 milyon ağacın, ikinci etabıyla birlikte 21 milyon ağacın kesilmesinin önüne geçecektir."

ERDOĞAN'A, CEMEVİ BAŞKANLARINDAN TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Aydın'da toplu açılışlar yapan Başkan Erdoğan'a, cemevi başkanları ile muhtarlardan oluşan 7 kişilik heyet teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyaret, Aydın Valiliğinde gerçekleşti.