Başkan Erdoğan ile Sisi ortak basın toplantısında konuşuyor

Başkan Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ortak basın toplantısı düzenliyor.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Mısır ve Türkiye el ele vererek Gazze konusunda da çok iyi sonuçlar elde edebilecek. Türkiye'ye ziyaret yapacağım.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Uzun bir sürenin ardından yeniden Kahire'de olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Dün yaşanan toprak kaymasında maalesef 9 işçimiz toprak altında kaldı. 9 kardeşimiz için arama kurtarma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

Mısır'la ortak projeler geliştireceğimize inanıyorum.

Gazze'nin insansızlaştırılması kabul edilemez.

İsrail katliamlarını Refah'a taşımaktan uzak durmalı.

Netanyahu yönetiminin Refah'a yapılacak saldırıları durdurulmalıdır. Uluslararası toplum, bu soykırıma dur demelidir. Ateşkesin bir an evvel tesisi ve insani yardımların engelsiz bir şekilde Gazze'ye sevki önceliğimizdir.