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18 Ekim 2021 Pazartesi 15:33:00 - Güncelleme:18 Ekim 2021 Pazartesi 16:11:00

Başkan Erdoğan: Angola'ya savunma sanayii konusunda her türlü desteği vermeye hazırız

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Başkan erdoğan: Erdoğan, Angola ile savunma sanayiinde iş birliğine ilişkin, "Bu konularda tutucu değiliz. Her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu söyledik." dedi.

Başkan Erdoğan, Luanda'da Angola Devlet Başkanı Manuel Gonçalves Lourenço ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Savunma Sanayii ve terörle mücadele konusunda ilişkileri ele aldık. Afrika'nın sorunlarına Afrika tarafından çözümler bulunması, dayanışma ve kazan kazan yönteminin hayata geçmesi için görüştük.

500 milyon dolar hedefine ulaşmak için müşterek hareket etmeliyiz. Alt yapı projelerine yönelik fon ve kredi sağlanması konusunda Maliye bakanlarımızın temasta olması da malumunuzdur.

VİZE SERBERTİSİ

Angola'ya direk uçuşlarımız başladı. Vize meselesinde atacağımız kolaylaştıracağımız adımlarda önemlidir. Vize serbestisi konusunda süratle atmamız gereken adımda sorun yoktur. Maarif Vakfı ile iş birliğimizi geliştirmeye hazırız.

Şuanda heyet üyelerimiz arasında bulunan bakanlarımızın karşılıklı olarak ziyaretleri devam ettirmeleri THY'nin uçuşları başlatmasıyla daha da kolaylaşacaktır. Şu anda Türkiye Afrika arası 7 saat. Heyetler arası toplantılarımız ülkelerimiz arasında yeni bir sürece vesile olmasını diliyorum.

Anlaşmalar zaten hazır, imzalanmasına geçebiliriz.

Angola ile eğitim, tarım, gümrük, turizm alanlarında 7 anlaşma imzaladık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola'nın daha önce Türkiye'den İHA ve SİHA talepleri olduğunu, bugün de zırhlı taşıyıcılarla ilgili bazı görüşmeler yaptıklarını bildirdi.

Etiketler : başkan erdoğan angola afrika
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