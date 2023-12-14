Balıkesir'de terör örgütü PKK üyesi yakalanarak cezaevine gönderildi
Kaynak: AA
Balıkesir'de terör örgütü PKK üyesi bir kişi yakalandı. Zanlı, adli makamlardaki işlemleri sonrası Burhaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK üyesi olmaktan hükümlü kişi yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Saip Hoca Bulvarı'nda yapılan uygulamada durdurulan Mehmet Karaaslan'ın (59) Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.
Sorgulamada, Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesince "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında verilen 6 yıl 10 ay 15 günlük hapis cezasının kesinleştiği anlaşılan Karaaslan yakalandı.
Karaaslan, adli makamlardaki işlemleri sonrası Burhaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
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