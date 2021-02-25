Bakan Çavuşoğlu: Nerede olursa olsun darbe ya da darbe girişimlerine karşıyız
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın kendini istifaya çağıran Genelkurmay Başkanını görevden almasına ilişkin "Biz dünyanın neresinde olursa olsun darbe ya da darbe girişimlerine karşıyız" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın kendini istifaya çağıran Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden almasına ilişkin, "Ermenistan'daki darbe girişimini şiddetle kınıyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Biz dünyanın neresinde olursa olsun darbe ya da darbe girişimlerine karşıyız" diye konuştu.
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