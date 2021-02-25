'Nerede olursa olsun darbe ya da darbe girişimlerine karşıyız'

Bakan Çavuşoğlu: Nerede olursa olsun darbe ya da darbe girişimlerine karşıyız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın kendini istifaya çağıran Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden almasına ilişkin, "Ermenistan'daki darbe girişimini şiddetle kınıyoruz" dedi.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Biz dünyanın neresinde olursa olsun darbe ya da darbe girişimlerine karşıyız" diye konuştu.

