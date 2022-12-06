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06 Aralık 2022 Salı 23:48:00 - Güncelleme:06 Aralık 2022 Salı 23:48:00

BAE ile Türkiye teknoloji ve endüstri konularında iş birliğini görüştü

Kaynak: AA

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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, BAE'de temaslarda bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Türkiye, "ileri teknoloji ve geleceğin endüstrileri" alanlarında iş birliği konularını görüştü.

BAE Dış Ticaret İşleri Devlet Bakanı Sani bin Ahmed ez-Zeyudi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ile önemli bir görüşmem oldu." ifadesini kullandı.

Zeyudi, görüşmede, iki ülke arasında tamamlanma aşamasında olan kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşmasının sağlayabileceği fırsatlar kapsamında ileri teknoloji ve geleceğin endüstrileri gibi hayati alanlarda iş birliği yollarını ele aldıklarını kaydetti.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "iki kardeş ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek adına ortaya koyduğu güçlü katkı için" Zeyudi'ye teşekkür etti.

Kacır, bir diğer paylaşımında BAE Sanayi ve İleri Teknolojiler Bakanlığı Müsteşarı Ömer es-Suvaidi ile BAE ve Türkiye arasındaki yatırım ve iş birliği fırsatlarını ele aldıklarını aktardı.

Bakan Yardımcısı Kacır, görüşmede bakanların öncülüğünde yürütülen çalışmalarda birlikte atılabilecek yeni adımları değerlendirdiklerini ifade etti.

Kacır, BAE'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Uzay Konferansı'nda ise "Ar-Ge ve İnovasyon ekosistemi ve uzay teknolojilerinin kalkınmadaki rolünü, küresel düzeyde adil ve barışçı uzay düzenlemelerine olan ihtiyacı" konuştuklarını belirtti.

Etiketler : bea bakan yardımcısı kacır görüşme
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