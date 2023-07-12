Azerbaycan ve Ermenistan sınır belirleme komisyonları 'sınırda' bir araya geldi
Kaynak: AA
Azerbaycan ve Ermenistan başbakan yardımcıları başkanlığındaki sınır belirleme komisyonları, iki ülke sınırında bir araya geldi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan başkanlığındaki sınır belirleme komisyonlarının dördüncü toplantısının iki ülke sınırında yapıldığı bildirildi.
Taraflar, ülke liderleri düzeyinde varılan mutabakatları dikkate alarak sınır belirleme konularının müzakeresini sürdürdü, bir dizi idari konuyu ve süreçle ilgili meseleleri gözden geçirdi.
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