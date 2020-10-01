01 Ekim 2020 Perşembe 14:21:00 - Güncelleme:01 Ekim 2020 Perşembe 14:21:00
AYM, CHP'nin çoklu baro sistemini getiren kanunun iptal istemini reddetti
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) çoklu baro sistemini getiren kanunun iptal istemini reddetti.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) çoklu baro sistemini getiren kanunun iptal istemini reddetti.
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