Altın Portakal Film Festivali iptal edildi
Altın Portakal Film Festivali iptal edildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Bizim dışımızda oluşan ve oluşturulan bu süreç sebebi ile 7-14 Ekim tarihleri arasında yapmayı planladığımız festivalimizi iptal ettiğimi tüm sinemaseverlere üzülerek bildiriyorum" dedi.
Altın Portakal Film Festivali iptal edildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Bizim dışımızda oluşan ve oluşturulan bu süreç sebebi ile 7-14 Ekim tarihleri arasında yapmayı planladığımız festivalimizi iptal ettiğimi tüm sinemaseverlere üzülerek bildiriyorum" dedi.
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- Altın Portakal Film Festivali iptal edildi