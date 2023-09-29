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29 Eylül 2023 Cuma 21:04:00 - Güncelleme:29 Eylül 2023 Cuma 21:04:00

Altın Portakal Film Festivali iptal edildi

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Altın Portakal Film Festivali iptal edildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Bizim dışımızda oluşan ve oluşturulan bu süreç sebebi ile 7-14 Ekim tarihleri arasında yapmayı planladığımız festivalimizi iptal ettiğimi tüm sinemaseverlere üzülerek bildiriyorum" dedi.

Altın Portakal Film Festivali iptal edildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Bizim dışımızda oluşan ve oluşturulan bu süreç sebebi ile 7-14 Ekim tarihleri arasında yapmayı planladığımız festivalimizi iptal ettiğimi tüm sinemaseverlere üzülerek bildiriyorum" dedi.

Etiketler : altın portakal film festivali antalya iptal
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