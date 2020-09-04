AK Parti Sözcüsü Çelik: AA çalışanlarının hedef gösterilmesi barbarlık
Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Yunanistan'da faşistlerin Anadolu Ajansı çalışanlarını hedef göstermesi tam bir barbarlık, Yunan makamlarının bu konuyu geçiştirmesi kabul edilemez" dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Yunanistan'da faşistlerin Anadolu Ajansı çalışanlarını hedef göstermesi tam bir barbarlık, Yunan makamlarının bu konuyu geçiştirmesi kabul edilemez" dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamaları:
- Yunan makamları faşistlerden mi basın özgürlüğünden mi yana olduklarını netleştirmeliler.
- Yunan makamları bu faşistleri bulmalı ve gereğini yapmalı.
Ayrıntılar geliyor..
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