  • BIST
    1557.39
  • Dolar
    7,5698
  • Euro
    9,0586
  • Altın
    419,3540
İstanbul
5 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
'Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açmasını kınıyoruz'
Çamlıca Kulesi'ni inceledi
ABD'den Çin'e caydırıcılık mesajı
14 Mart 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı
AB'den aşı itirafı
Dünyaya örnek olduk... DSÖ Türkiye'yi örnek gösterdi
Servet Soylu son yolculuğuna uğurlandı
Suriye'deki iç savaş 10'uncu yılını geride bıraktı
Türkiye'den Çekya'ya tepki
İstiklal Marşı'nın 100. yılı 'milli birlik' ruhuyla kutlandı
Rusya'dan flaş açıklama: Hazırız
Başkan Erdoğan'dan Tıp Bayramı mesajı
Kuzey Kore, Joe Biden yönetimine cevap vermedi
Yunan'dan yeni plan
Yeniden kapanma olacak mı?
Sesli mesaja hız ayarı
Sokak hayvanları için mücadele
Bebek arabasıyla mutluluğu buldu
Görme engelli kusursuz kulak
Şampiyona pastalı kutlama
Karantinaya devam
Osman Sekiz için hazır
3 milyon liralık poz
Ömer Hayyam'ın sözleri albümde
14 Mart 2021 Pazar 19:34:00 - Güncelleme:14 Mart 2021 Pazar 19:59:00

14 Mart 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 132 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 378 kişinin testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti. İşte 14 Mart 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte 132 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 378 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 1392 oldu, 15 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 701 bin 76'ya yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu (14 Mart2021 Pazar), "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 132 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 378 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 68 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 852 oldu.

Son 24 saatte 15 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 701 bin 76'ya yükseldi.

Test sayısı 35 milyon 126 bin 3'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 879 bin 390, vefat sayısı 29 bin 489, ağır hasta sayısı 1392 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 51,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 31, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Etiketler : 14 Mart koronavirüs tablo koronavirüs tablo fahrettin koca
Torunlara hediye

Torunlara hediye
Çekimlerin arka planı!

Çekimlerin arka planı!
Hayali ressam Karan

Hayali ressam Karan
Sahte hesap mağduru

Sahte hesap mağduru
Beyaz ekmek yerine simit

Beyaz ekmek yerine simit
'Camdaki Kız' gerçek oldu

'Camdaki Kız' gerçek oldu
Kulakları hayatını kararttı

Kulakları hayatını kararttı
Herkes hakettiğini yaşamalı!

Herkes hakettiğini yaşamalı!
Sektörde sorun cinsiyet değil statü

Sektörde sorun cinsiyet değil statü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER