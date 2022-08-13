İstanbul Havalimanı, Türkiye'ye 117 milyar avro kazanç sağladı

Bakan Karaismailoğlu, Twitter hesabından 29 Ekim 2019'da açılan İstanbul Havalimanı'nın ekonomik etkilerine ilişkin infografik paylaştı.



Yatırım tutarı 10,25 milyar avro olan İstanbul Havalimanı'nın "devletin kasasından para çıkmadan" yapıldığına işaret eden Karaismailoğlu, "Toplam alınacak kira, 26 milyar avro. Açıldığından bu yana ekonomiye katkısı, 80,7 milyar avro. Sıfır harcama ile toplam 117 milyar avro Türkiye'ye kazanç." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu'nun paylaşımında yer alan infografiğe göre, İstanbul Havalimanı, milli gelire 23,75 milyar avro, üretime 51,3 milyar avro, ihracata 4,2 milyar avro, vergiye 1,23 milyar avro katkıda bulunurken, istihdama etkisi 972 bin oldu.

İstanbul Havalimanı ile zamandan 84,3 milyon avro, akaryakıttan 56,5 milyon avro, çevreden 7,8 milyon avro ve diğer kalemlerden 97,8 milyon avro olmak üzere toplamda 246,4 milyon avro tasarruf edildi.