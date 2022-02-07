Ciddi eleman açığı var

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07 Şubat 2022 Pazartesi 09:30:00 - Güncelleme:07 Şubat 2022 Pazartesi 09:30:00

Fırıncı, dikişçi, yazılım mühendisi zor bulunuyor

Kaynak: Hürriyet

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İŞKUR'un yaptığı araştırmaya göre bazı mesleklerde ciddi bir eleman açığı var. Eleman temininde zorluk çekilen meslekler arasında garsonluk, fırıncılık ve yazılım mühendisliği yer alıyor...

İşgücü piyasasında 2021 yılının fotoğrafı çekildi. İŞKUR'un 2021 yılı 'İşgücü Piyasası Araştırması'na göre, geçtiğimiz yıl e-ticaret yapanların oranı bir puan artarken, eleman temininde zorluk çekilen meslekler arasında garsonluk, fırıncılık ve yazılım mühendisliği de yer aldı. İstihdamda bir yıl sonra beklenen artış ise 504 bin kişi oldu.

70 BİN İŞYERİNE SORULDU

İşgücü Piyasası Araştırması 2 veya daha fazla istihdamı olan toplam 70 bin 693 işyerinde yapıldı. Araştırma sonuçlarına göre, ikiden fazla çalışanı bulunan işyerlerinin yüzde 7.5'u, 10'dan fazla çalışanı bulunan işyerlerinin ise yüzde 13.5'u bir yıl içerisinde yatırım yapmayı planlıyor. 20'den fazla çalışanı olan işyerlerinin ise yüzde 13.6'sı yatırım planlıyor. Bir başka deyişle büyük işyerlerinde yatırım yapmayı planlayanların oranı daha yüksek bulunuyor.

BİLİŞİMDE AÇIK DAHA FAZLA

İşyerlerinin yüzde 5.1'inde açık iş bulunurken, bilgi ve iletişim sektöründe bu oran çok daha yükseğe çıkıyor. Bilgi ve iletişim sektöründe her işyerinden 12'sinde, imalat sektöründe ise her 100 işyerinden 10'unda açık iş bulunuyor.

GEREKLİ NİTELİĞE VE İŞ TECRÜBESİNE SAHİP DEĞİLLER

Eleman sıkıntısı yaşanan meslekler, makineci, kat hizmetleri elemanı, model makineci, garson, gazaltı kaynakçısı, bilgisayarlı makine operatörü, satış danışmanı, fırıncı, yazılım mühendisi ve Cnc torna tezgahı operatörü oldu. Eleman temininde güçlük çekilme nedenleri de işletmelere soruldu. Yüzde 86 oranında gerekli mesleki beceri ve niteliğe sahip eleman bulunmaması yanıtı verilirken, bunu yüzde 84.2 ile yeterli iş tecrübesine sahip eleman bulunamaması izledi. Yüzde 71.8 oranında işe başvuru yapılmaması, yüzde 42.6 oranında pandemi, yüzde 38.8 oranında talep edilen ücretin yüksek bulunması, yüzde 23.3 oranında da çalışma ortamı ve koşulların beğenilmemesi nedenleri sıralandı.

E-TİCARET ÖNE ÇIKIYOR

Çalışmaya göre pandemi sürecinde e-ticaret yapan işyerlerinin oranı da arttı. 2019 yılında 20'den fazla istihdamı olan işyerlerinde e-ticaret yapanların oranı yüzde 13 iken, bu oran 2020 yılında yüzde 15'e çıktı. 2021 yılında ise yüzde 16'ya ulaştı.

YÜZDE 51'İN FİKRİ YOK

"Gelecek 10 yılda teknolojik dönüşümün istihdam üzerindeki etkileri" konusunda ise işletmelerin büyük bölümünün fikri yok. Bu soruya işletmelerin yüzde 16'sı istihdamın artacağı, yüzde 12'si istihdamın azalacağı, yüzde 21'i istihdamın değişmeyeceği, yüzde 51'i ise konuyla ilgili fikrinin olmadığı yanıtını verdi.

GELECEK 10 YILDA ÖNE ÇIKMASI PLANLANAN ALANLAR

Online eğitim, genetik, yatırım danışmanlığı, yapay zeka, iş zekası, yenilenebilir enerji, dijital pazarlama, nano teknoloji, web tasarım, savunma sanayi, kullanıcı deneyimi, veri analizi, robotik kodlama, elektrikli otomotiv teknolojisi, geri dönüşüm, otomasyon.

YÜKSEKÖĞRETİM MEZUNLARINA YÖNELİK AÇIK İŞ OLAN İLK 10 MESLEK

Yazılım mühendisi, bilgisayar mühendisi, muhasebe erkek elemanı, inşaat mühendisi, pazarlama sorumlusu, makine mühendisi, yazılım geliştiricisi, yazılım destek uzmanı, ziraat mühendisi, metalurji ve malzeme mühendisi.

Etiketler : İŞKUR 'İşgücü Piyasası Araştırması Fırıncı dikişçi yazılım mühendisi
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