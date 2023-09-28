VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gezi Parkı davasında karar... Kavala ve Atalay'ın cezaları onandı
Başkan Erdoğan, İspanya Başbakanı ile görüştü
MGK toplantısı sona erdi
Dere taştı, işçiler çatıda mahsur kaldı
Borsa günü 8.218,74 puandan tamamladı
Gazprom'un doğalgaz üretiminde büyük düşüş
28 Eylül 2023 Perşembe 18:29:00 - Güncelleme:28 Eylül 2023 Perşembe 18:29:00

Borsa günü 8.218,74 puandan tamamladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,06 yükselerek günü 8.218,74 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,98 puan yükselirken, toplam işlem hacmi 146,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,06 değer kazanarak günü 8.218,74 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,98 puan artarken, toplam işlem hacmi 146,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,93 ve holding endeksi yüzde 0,14 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,75 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 2,87 ile taş, toprak oldu.

Fed'in faizleri uzun süre yüksek seviyelerde tutacağına dair beklentiler günden güne artarken, ABD Kongresi'nde de bütçe üzerinde anlaşma sağlanamaması halinde hükümetin kapanma olasılığına ilişkin artan endişeler pay piyasalarında risk iştahını törpüleyen başlıca etkenler olarak öne çıkıyor.

ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,1 ile beklentilere paralel büyüme kaydetti. ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 23 Eylül ile biten haftada 204 bine çıkmasına rağmen piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Analistler, iş gücü piyasasının gücünü koruduğuna dikkati çekti.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4,68 ile Temmuz 2007'den bu yana en yüksek seviyesini test etti.

ABD ekonomisindeki büyümeye etki eden önde gelen kalemlerden bir tanesinin tüketici harcamaları olduğunu dile getiren analistler, bunun da ülkede enflasyonist baskının devam ettiğinin göstergesi olduğunu belirtti.

Yarın yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) beklenen Türkiye değerlendirmesi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını dile getiren analistler, veri gündeminde yurt içinin sakin olacağını, yurt dışında ise Japonya'da Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), işsizlik oranı, perakende satışlar, sanayi üretimi, Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), İngiltere'de büyüme, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin öne çıkacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.300 ve 8.400 seviyesinin direnç, 8.200 ve 8.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler : bist100 borsa yükseliş
Romantik yaz akşamı

Romantik yaz akşamı
Boğaz'da ‘Yıldız'lı gece

Boğaz'da ‘Yıldız'lı gece
Cihangir'de terör estirdi

Cihangir'de terör estirdi
2 ay sonra ilk konser

2 ay sonra ilk konser
Ebru'ya Nasip Değilmiş!

Ebru'ya Nasip Değilmiş!
Toplantı yaparken bebek geldi

Toplantı yaparken bebek geldi
Masalsı bir aşk

Masalsı bir aşk
Zerrin Özer efsanesi özlenmiş

Zerrin Özer efsanesi özlenmiş
Senfonik konser

Senfonik konser

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX