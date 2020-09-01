Bakan Albayrak: Çiftçilerimizin ve üretimin daima yanındayız
Kaynak: DHA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Ülkemizin ve sofralarımızın bereketi çiftçilerimizin ve üretimin daima yanındayız' dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkşeker'in bu yıl çiftçiye yaptığı ödemelerin geçen yıla göre yaklaşık 2 kat artışla 1 milyar 200 milyon TL'ye ulaştığını açıkladı.
Bakan Albayrak, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Çiftçimizi faiz yükünden kurtararak destekliyoruz. Türkşeker’in bu yıl çiftçiye yaptığı ödemeler geçen yıla göre yaklaşık iki kat artışla 1 milyar 200 milyon TL’ye ulaştı. Ülkemizin ve sofralarımızın bereketi çiftçilerimizin ve üretimin daima yanındayız" dedi.
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