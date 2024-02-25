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25 Şubat 2024 Pazar 16:23:00 - Güncelleme:25 Şubat 2024 Pazar 16:23:00

YÖKDİL temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Kaynak: AA

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/1) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarının yüzde 10'u internet sitesinde erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci, 6 Mart 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

Etiketler : YÖKDİL kaçak içki operasyonu ÖSYM
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