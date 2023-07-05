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05 Temmuz 2023 Çarşamba 09:36:00 - Güncelleme:05 Temmuz 2023 Çarşamba 09:36:00

Zeleski'den korkunç iddia: Tüm dünya için bir tehdit

Kaynak: AA

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali çatısına patlayıcıya benzer maddeler yerleştirdiğini iddia ederek tüm dünyanın tehlike altında olduğunu söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki bazı güç ünitelerinin çatısına patlayıcıya benzeyen maddeler yerleştirdiğini iddia etti.

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı videolu açıklamada, Rusların kontrolünde bulunan nükleer santraldeki durumu değerlendirdi.

Radyasyonun tüm dünya için bir tehdit olduğuna işaret eden Zelenski, nükleer santralin radyasyon tehdidinden tamamen korunması gerektiğinin altını çizdi.

Zelenski, devletlerin neler olup bittiğini ve kimin suçlanacağını tam olarak bilmek için istihbarat yeteneklerine sahip olduğuna değinerek, "Elimizdeki istihbarat bilgilerine göre, Rus ordusu, Zaporijya Nükleer Santrali'nin bazı güç ünitelerinin çatısına patlayıcıya benzeyen maddeler yerleştirmiştir." dedi.

Muhtemelen Rusların santrale bir saldırı simüle etmek istediğini iddia eden Zelenski, "Belki de başka bir senaryoları var. Ancak her halükarda dünya, Zaporijya Nükleer Santrali için tek tehlike kaynağının Rusya olduğunu görüyor." değerlendirmesinde bulundu.

RUSYA: UKRAYNA ORDUSU, ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ'NE SALDIRI DÜZENLEYECEK

Rus nükleer enerji şirketi Rosenergoatom'un Genel Müdür Danışmanı Renat Karaçaa ise Rossiya-24 televizyonu canlı yayınında yaptığı açıklamada, 5 Temmuz gecesi Ukrayna ordusunun Zaporijya Nükleer Santraline saldırı düzenleyeceğini savundu.

"5 Temmuz'da gece saatlerinde Ukrayna silahlı kuvvetleri, uzun menzilli hassas silahlar ve insansız hava araçlarıyla Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırmaya çalışacak." diyen Karaçaa, "aynı zamanda Ukrayna'nın 3 Temmuz'da Güney Ukrayna nükleer santralinden çıkarılan radyoaktif atıklarla dolu bir mühimmatı uçaktan atmayı planladığını" öne sürdü.

Etiketler : Volodimir Zelenski Rus ordusu Zaporijya Nükleer Santrali
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