Sosyal medyada, İsrailli kadın polis memurunun yerde yaralı şekilde yatan Filistinliye ateş açtığı görüntüler paylaşıldı.
Yaralı çocuğa ateş edip katlettiler! İsrail barbarlığının Batı Şeria boyutu
Kaynak: AA
Gazze'de soykırımını sürdüren işgalci İsrail Batı Şeria'da da aynı zulmü uyguluyor. İsrail polisinin Doğu Kudüs'te yaralıyken tekrar ateş ettiği Filistinli çocuk şehit oldu.
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir yasa dışı Yahudi yerleşim yeri yakınında bıçaklı saldırı düzenlediği iddiasıyla Filistinli bir çocuğu ateş ederek öldürdü.
İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğu Kudüs'teki Maale Adumim Yahudi yerleşim birimi yakınlarında 14 yaşındaki bir Filistinli İsrail polisi kimlik kontrolü yapmaya çalıştığı sırada bıçaklı saldırı girişiminde bulundu.
Açıklamada, polislerin ateş açarak Filistinli çocuğu etkisiz hale getirdiği ifade edildi.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre ise İsrail polisinin ateş açarak yaraladığı işgal altındaki Doğu Kudüs sakini 14 yaşındaki Vadi Uveysat, sağlık ekipleri olay yerine ulaşamadığı için yaşamını yitirdi.
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