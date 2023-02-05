Sandık göründükçe Batı saldırılarını artıyor

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05 Şubat 2023 Pazar 19:15:00 - Güncelleme:05 Şubat 2023 Pazar 19:15:00

Sandık göründükçe Batı saldırılarını artırıyor! Yine Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar

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İngiliz merkezli The Guardian gazetesi skandal bir analiz yayımladı. Makalenin yazarı Simon Tisdall yazısında Başkan Erdoğan'a çirkin ithamlarda bulunarak Batı'nın dostu olmadığını ve cezalandırılması gerektiğini yazdı

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aylar kala Batı medyası saldırının dozunu artırdı. İngiliz The Guardian gazetesi Başkan Erdoğan'ı hedef alan skandal bir makaleyi okuyucularıyla paylaştı.

Makalenin yazarı Simon Tisdall yazısında "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO ve demokratik ilkelere karşı giderek artan düşmanca tutumu artık cezasız kalamaz" diyerek tehditler savurdu.

İsveç'teki Kur'anı kerim'e yapılan saldırılar sonrası Türkiye'den 3'lü mutabakatın dondurduğu açıklanması gelmişti. İsveç'in NATO'ya katılma girişimini Başkan Erdoğan'ın engellediğini savunan Tisdall, düşmanca davranışın en son ve korkunç örneğidir' ifadelerin yer verildi.

Başkan Erdoğan için "Batı dostu olmadığını kabul edip ona göre cezalandırmanın zamanı geldi mi?' diye provokatif bir söylemde bulunan Simon Tisdall, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini bir iç siyaset malzemesi haline getirdiğini iddia etti.

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki bağımsız politikasını da hazmedemeye yazar, Erdoğan'ın izlediği Rusya politikasını 'iki yüzlü' olmak ile itham etti. Tisdall, yazısında Türkiye'nin NATO üyesi Yunanistan'a karşı saldırgan bir politika izlediğini de öne sürdü.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ

The Guardian'ın skandal manşetine AK Parti'den tepki geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:

The Economist, Stern, Bloomberg, Foreign Policy'nin ardından The Guardian'da Türkiye ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan hakkındaki antidemokratik ifade ve çağrılar asla kabul edilemez. Şiddetle kınıyor, reddediyoruz.

Avrupa'nın ve Batı'nın her yanını saran İslam düşmanlığına, Türkiye karşıtlığına ses çıkarmayanların terör örgütlerinin diliyle ülkemize ve Cumhurbaşkanımıza saldırmaları, her geçen gün dozu artan bu ikiyüzlü yaklaşımları Türkiye'nin doğru yolda olduğunun açık bir göstergesidir.

The Guardian'da ülkemiz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hakkında yayınlanan yazı; gazetecilik ve diplomasi ilkelerini çiğneyen, nefret esaslı ahlaksız bir tetikçi "muhabir"in hezeyanlarıdır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında Türkiye Cumhuriyeti'ne, demokrasisine ve halkına yönelik bu menfur ve küstah dili sahibine iade ediyor ve yükselen Türkiye'den korkmaya devam edin diyoruz.

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Etiketler : the guardian başkan erdoğan seçim türkiye saldırı
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