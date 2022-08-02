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02 Ağustos 2022 Salı 16:00:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2022 Salı 16:00:00

Rusya'dan ortalığı karıştıracak tehdit: Avrupa'nın en büyüğü kontrolümüzde!

Kaynak: AA

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, doğalgaz kesintilerinden sonra ortalığı karıştıracak bir açıklama yaptı. Şoygu, "Avrupa'nın en büyük termik elektrik santrali kontrolümüzde" ifadesinde bulundu.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna ordusuna ait ABD yapımı 6 HIMARS topçu roket sistemi ile 200'den fazla HIMARS füzesinin imha edildiğini belirtti.

Şoygu, askeri yetkililerle yaptığı toplantıda, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa dair açıklamalarda bulundu.

Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah gönderdiğine dikkati çeken Şoygu, "Batılı silahların Ukrayna'ya kontrolsüz sevkiyatı, bölgenin güvenliğini ciddi şekilde tehdit ediyor." dedi.

Şoygu, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait askeri unsurlara yönelik saldırılara devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Bu saldırılar sonucu ABD yapımı 33 M-777 obüs sistemi, 5 Harpoon gemisavar füze sistemi, 6 HIMARS topçu roket sistemi ve 200'den fazla HIMARS füzesi imha edildi. Ukrayna ordusu, son 2 hafta içinde 396 NLAW ve Javelin tanksavar sistemi, 125 Stinger taşınabilir hava savunma sistemini kaybetti."

"AVRUPA'NIN EN BÜYÜK TERMİK ELEKTRİK SANTRALİ KONTROLÜMÜZDE"

Ukrayna'nın Luhansk bölgesinin Rus güçlerince kontrol altına alındığını anımsatan Şoygu, Donetsk bölgesinde 6 yerleşim biriminin de ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Şoygu, "Son zamanda Grigorivka, Berestove, Stryapivka, Pokrovskoye, Semigorye, Novoluhansk yerleşim birimi kurtarıldı. 3 bin 600 megavat kapasiteli Avrupa'nın en büyük termik elektrik santrali Uglegorskaya kontrolümüze geçti." diye konuştu.

Etiketler : Sergey Şoygu Ukrayna Şoygu Donetsk
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