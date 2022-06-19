"Savaş yıllarca sürebilir"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den 'Ukrayna savaşı' açıklaması
Kaynak: İHA
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Savaşın yıllarca sürebileceği gerçeğine hazırlanmalıyız” uyarısında bulundu.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Alman medyasına verdiği röportajda, "Savaşın yıllarca sürebileceği gerçeğine hazırlanmalıyız" dedi.
NATO Genel Sektereri Jens Stoltenberg, Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'tan beri devam eden savaş hakkında Alman medyasına önemli açıklamalarda bulundu.
Ukrayna ordusuna yapılan son teknoloji silah tedarikinin özellikle Donbass bölgesini Rus kontrolünden kurtarmaya yardımcı olabileceğini belirten Stoltenberg şunları söyledi:
"Savaşın yıllarca sürebileceği gerçeğine hazırlanmalıyız. Ukrayna'yı desteklemekten vazgeçmemeliyiz. Maliyetleri yüksek olsa bile sadece askeri destek için değil, artan enerji ve gıda fiyatları nedeniyle de Ukrayna'ya destek vermeliyiz"
YARDIM PAKETİ GÖRÜŞÜLECEK
Stoltenberg geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, ay sonunda İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi'nde, Ukrayna için bir yardım paketi üzerinde anlaşmaya varılmasının beklendiğini söylemişti.
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