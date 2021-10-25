NASA Başkanı'ndan bomba itiraf: Gizli raporu gördüm, UFO'lar gerçek

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25 Ekim 2021 Pazartesi 18:01:00 - Güncelleme:25 Ekim 2021 Pazartesi 18:01:00

NASA Başkanı'ndan UFO açıklaması! "Gizli raporu gördüm, UFO'lar gerçek"

Kaynak: NTV

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NASA Başkanı Bill Nelson'dan yeni bir uzaylı ve UFO açıklaması geldi. Nelson, evrenin çok büyük olduğu belirtip, 'Orada kesinlikle bir şeyler olduğunu düşünüyorum' dedi. Nelson ayrıca askeri radarlara yakalanan görüntülere ilişkin 'Bir şey gördüklerini biliyoruz. Dünyada bu tür teknolojiye sahip bir düşmanın olmadığını umuyoruz' yorumunu yaptı. Pentagon'un geçen ay tanımlanamayan hava olaylarıyla (UFO) ilgili raporunun yayınlanmasından sonra Nelson, raporun gizli versiyonunu gördüğünü ve 'orada açıkça bir şey olduğuna' inandığını söyledi.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) Başkanı ve eski astronot Bill Nelson, dünya dışı yaşama ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Nelson askeri radarlara takılan UFO görüntülerinin varlığını doğruladı. NASA Başkanı, "Ne olduklarını onlar da biz de bilmiyoruz. Gezegende bu tarz teknolojiye sahip bir rakibin olmadığını umuyoruz. Ama orada bir şey var" dedi.

NTV'de yer alan habere göre, Nelson, "Şahsi fikrim Evren çok büyük, başka evrenlerin de olabileceğine dair teoriler var. Bu durumda ben kim oluyorum da Dünya'nın yaşam barındıran tek gezegen olduğunu söylüyorum. Dünya gibi başka gezegenlerin bulunduğuna inanıyor muyum? Kesinlikle, çünkü Evren çok büyük" dedi.

"EVREN ÇOK GENİŞ VE YAŞLI"

78 yaşındaki Nelson, CNBC'den Shepard Smith'e verdiği demeçte, uzaylıların varlığının yüksek bir ihtimal taşıdığını söyleyerek, gerekçe olarak evrenin yaşını ve genişliğini gösterdi:

"13,5 milyar yıllık ve çok büyük bir evrene sahipseniz, bir Güneş'e ve bizimki gibi bir atmosfere sahip başka bir gezegen için başka bir şans var mı? Bu sorunun yanıtı benim için 'evet'. Bu yüzden, uzaydan , akıllı bir yaşam olduğuna dair bir işaret alacağımızı düşünüyorum."

"DÜNYA DIŞI YAŞAM ARAYIŞINA YILLARDIR DAHİLİZ"

Bununla birlikte, NASA'nın Astrobiyoloji programına atıfta bulunan Nelson, kurumun dünya dışı yaşam arayışına yıllardır dahil olduğunu belirtti.

NASA Başkanı "Mars'ta, diğer gezegenlerde ve kozmosta yaşam arıyoruz. Yaşanabilir bir atmosfere sahip gezegenlere sahip diğer güneşleri belirlemeye çalışıyoruz. NASA'nın Ingenuity helikopteri, şu anda Kızıl Gezege'nde ve misyonun hedeflerinden biri olarak fosilleşmiş yaşam kanıtları arıyor" dedi.

PENTAGON RAPORU'NUN GİZLİ VERSİYONUNU GÖRDÜM: AÇIKÇA İNANIYORUM

Öte yandan Nelson'ın konuyla ilgili yorumları, iki haftadan kısa bir süre içinde ikinci kez insanların evrende yalnız olmayabileceğini gündeme getirdi. Pentagon'un geçen ay tanımlanamayan hava olaylarıyla (UFO) ilgili raporunun yayınlanmasından sonra Nelson, raporun gizli versiyonunu gördüğünü ve 'orada açıkça bir şey olduğuna' inandığını söyledi.

Nelson, Haziran ayı sonlarında CNN'e verdiği demeçte, "Biz, UFO'ların düşman olduğunu düşünmüyoruz, ancak evrenin çok büyük olduğunu unutmayın, NASA'da Dünya Dışı İstihbarat Arayışı adlı bir programımız var. Ama şimdiye kadar, akıllı bir şey ile kanıtlanmış bir iletişimimiz yok" dedi.

Etiketler : Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi nasa Bill Nelson
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