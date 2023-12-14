VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AB, Gürcistan'a aday ülke statüsü verdi
Başkan Erdoğan, Biden ile görüştü: Gündem Gazze'de ateşkes
İstifa rüzgarı İyi Parti'yi eritti: Meclis'teki sandalye sayısı 40'a düştü
CHP'nin yerel seçim adayları belli oldu
17 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kolombiya'dan ABD'ye çağrı: "Gazze'deki soykırım durdurulmalı"
14 Aralık 2023 Perşembe 20:20:00 - Güncelleme:14 Aralık 2023 Perşembe 20:20:00

Kolombiya'dan ABD'ye çağrı: "Gazze'deki soykırım durdurulmalı"

Kaynak: AA

ABONE OL

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medyada yayımladığı mesajda ABD Başkanı Joe Biden'a Gazze'de "soykırımın" bir an önce durdurulması çağrısında bulunarak "iki egemen devletin varlığına dayanan mutlak barış yolunu açmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Joe Biden'a Gazze'de "soykırımın" bir an önce durdurulması çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Petro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başkan Biden'ın Gazze'deki soykırımın durdurulması için hızlı hareket etmesi gerekiyor. Yaklaşımı doğrudur: İsrail halkı, mevcut hükümetini değiştirmeli ve iki egemen devletin varlığına dayanan mutlak barış yolunu açmalıdır." ifadelerini kullandı.

Porto Rikolu ünlü rapçi "Residente" lakaplı Rene Perez Joglar'ın, Instagram'dan paylaştığı Filistin ile ilgili sözlerini de aktaran Petro, sanatçıya destek verdi.

Petro, "Filistin halkına uygulanan soykırıma karşı çıktığım için tarihin yanlış tarafında olduğum ve şer ekseninde olduğum söylendi. Herodes'in bombalarıyla (İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu kastederek) parçalanan 8 bin çocuğu katlettiklerinde bu duruma sessiz kalanların yüreklerine ne olacak?" diye sordu.

Porto Rikolu sanatçı Residente, Filistin'de "korkunç" bir soykırımın yaşandığını belirtmiş, bu yıl piyasaya çıkması beklenen albümünü erteleme kararı aldığını açıklamıştı.

Etiketler : Gustavo Petro Kolombiya Joe Biden'in çağrısı soykırım durdurulmalıdır GAZZE
Serenay Sarıkaya nereye Burcu Esmersoy oraya! "Peşindeyim"

Serenay Sarıkaya nereye Burcu Esmersoy oraya! "Peşindeyim"
Aleyna Solaker'in yeni projesi belli oldu

Aleyna Solaker'in yeni projesi belli oldu
Telif için mücadeleye devam

Telif için mücadeleye devam
Her rolde kendimi keşfediyorum

Her rolde kendimi keşfediyorum
Müzik hayatları belgesel oldu

Müzik hayatları belgesel oldu
Ramsay Hunt sendromuna yakalandı

Ramsay Hunt sendromuna yakalandı
Açılışa özel gösteriler

Açılışa özel gösteriler
'Kaykay'cı Sinan

'Kaykay'cı Sinan
Sahnede 'Hadise' çıktı

Sahnede 'Hadise' çıktı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX