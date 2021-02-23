  • BIST
    1517.86
  • Dolar
    7,0800
  • Euro
    8,6064
  • Altın
    411,7880
İstanbul
1 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çelik: Türkiye, ölümden kaçan mazlumlara sığınak oldu
Van'da HDP'li 5 milletvekili hakkında soruşturma başlatıldı
Johnson, 21 Haziran'da tüm Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılması konusunda umutlu
İkinci T-129 ATAK helikopteri, Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 500 bin 443'e yükseldi
Başkan Erdoğan, Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah'ı kabul etti
Düzce'de sahillerdeki atıkları temizleyen emekli öğretmen duyarlılık örneği sergiliyor
ABD'de konut fiyatları 2020'nin sonunda yüzde 10,4 arttı
'Bir terör örgütü tarafından hedef gösteriliyorum'
Yunanistan'dan gerilimi tırmandıracak hamle
Başkan Erdoğan duyurdu: 20 bin öğretmen atayacağız
Milli anti-balistik füze kritik tehditleri bertaraf edecek
4 terörist daha etkisiz hale getirildi
"Biz kuşakları X, Y, Z kategorisiyle ele almıyoruz"
Bakan Dönmez duyurdu: Rüzgarımız rekorlarla esiyor
Allahü ekber' diyen karga!
Buz tutan gölette mahsur kaldı Buz tutan gölette mahsur kaldı
Xbox'lara iki kat FPS desteği
Bu mutluluk unutulur mu!
Hem meslek öğreniyorlar hem de spor yapıyorlar
Seri katil olarak dönüyor
ALFA'dan Gülçin'e ödül
Sanal alem detoksu bitti
Romantik Hadise
23 Şubat 2021 Salı 20:01:00 - Güncelleme:23 Şubat 2021 Salı 20:01:00

Johnson, 21 Haziran'da tüm Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılması konusunda umutlu

ABONE OL

İngiltere Başbakanı Johnson, 21 Haziran'da ülkedeki tüm yeni tip koronavirüs kısıtlamalarının tamamen kaldırılabileceği konusunda "umutlu" olduğunu ancak "hiçbir şeyin garanti edilemeyeceğini" söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, gazetecilere yaptığı açıklamada, karantinanın kaldırılması planına rağmen halkı kurallara uymaya devam ederek "ihtiyatlı" olmaya çağırdı.

Partisinden bazı milletvekillerinin, karantinanın 3 ayda değil de çok daha hızlı kaldırılması baskısı ile karşı karşıya kalan Johnson, dün açıkladığı 4 aşamalı planın her aşamasına geçişte tarihleri değil bilimsel verileri dikkate alacaklarını vurguladı.

Johnson, plana göre tüm kısıtlamaların 21 Haziran'da kaldırılıp kaldırılamayacağına ilişkin, "Umutluyum ama hiçbir şey garanti edilemez." dedi.

Aşıların etkisine dikkat çeken Johnson, böylece 21 Haziran'a "iyimserlikle bakabileceklerini" dile getirdi.

21 HAZİRAN BEKLENİYOR

Johnson, dün yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan karantinanın, vaka ve aşılama sayıları dikkate alınarak 8 Mart'tan itibaren 21 Haziran'a kadar kademeli olarak kaldırılacağını duyurmuştu.

Kovid-19 nedeniyle 120 binden fazla kişinin öldüğü ülkede, aralık ayında tespit edilen virüsün daha bulaşıcı ve daha öldürücü bir türü, vakaları ve buna bağlı olarak ölümleri artırmıştı.

Bunun üzerine 5 Ocak'ta üçüncü kez ulusal çapta karantinaya gitme kararı alan ülke, bir yandan da aşılama çalışmalarını yoğunlaştırmıştı.

Hem karantinanın hem de aşılamanın etkisiyle vakaların ve ölümlerin azalması üzerine karantinanın kaldırılması gündeme gelmişti.

Bugüne kadar 17,7 milyon kişinin aşılandığı ülkede, tüm yetişkinlerin temmuza kadar aşılanması planlanıyor.

Etiketler : Boris Johnson İngiltere kovid
Şarkı söylemeyi özledim

Şarkı söylemeyi özledim
5 yıl hapis istemi

5 yıl hapis istemi
Doğal paylaşım

Doğal paylaşım
Kendi evimi kendim sattım

Kendi evimi kendim sattım
Yeni şarkılar yolda

Yeni şarkılar yolda
Düşmanını uzakta arama!

Düşmanını uzakta arama!
Tek başına alışveriş

Tek başına alışveriş
Müzik şirketi kurdu

Müzik şirketi kurdu
Hükümsüz'ün konukları

Hükümsüz'ün konukları

EN ÇOK OKUNAN HABERLER