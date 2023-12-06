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İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt ele geçirdi
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06 Aralık 2023 Çarşamba 11:54:00 - Güncelleme:06 Aralık 2023 Çarşamba 11:54:00

İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt ele geçirdi

Kaynak: AA

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İran, Basra Körfezi'nde 2 tankere el koydu.

İran'ın Basra Körfezi'nde 4 milyon 580 bin litre kaçak akaryakıt taşıdığı öne sürülen 2 tankere el koyduğu duyuruldu.

Fars Haber Ajansı'na göre, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Basra Körfezi'ndeki Ebu Musa Adası güneyinde; biri 2 milyon 280 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan 13 kişilik yabancı mürettebatı bulunan ve diğeri 2 milyon 300 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan 21 kişilik mürettebatı bulunan 2 tanker ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu tankerlerdeki mürettebatın gözaltına alındığı kaydedildi.

Etiketler : iran basra körfezi tanker
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