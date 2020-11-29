Fransa'da Macron istifa sesleri

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29 Kasım 2020 Pazar 15:45:00 - Güncelleme:29 Kasım 2020 Pazar 15:45:00

Fransa'da Suriye'yi yaşadı: Fransız polisi, Paris'teki olayları görüntüleyen Suriyeli gazeteciyi darbetti

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Suriyeli savaş fotoğrafçısı Amir Halbi, Fransa'daki sokak olaylarını görüntülediği esnada polis tarafından darbedildi. Tüm dünyanın endişeli gözlerle takip ettiği Fransa sokaklarında gerçekleşen gösterilere 133 binden fazla kişinin katıldığı açıklandı. Hem polis şiddetini hem de polis şiddetinin görüntülenmesini yasaklayan yasa tasarısını protesto eden göstericiler çöp kutularını, araçları, bir kafeyi ve Merkez Bankasının kapısını ateşe verdi.

Fransa’da “polis şiddetinin görüntülenmesini” yasaklayan güvenlik yasa tasarısı ve polis şiddetinin protesto edildiği gösteriler, yer yer çatışmaya dönüştü. Fransız polisi, yaklaşık 133 bin kişinin sokaklara indiği ülkede göstericilere karşı şiddetin dozunu artırıyor.

Aksam.com.tr’nin uluslararası basından derlediği habere göre, Suriyeli gazeteci ve savaş fotoğrafçısı Amir Halbi, Paris’teki olayları görüntülediği esnada Fransız polisi tarafından darbedildi. Aldığı şiddetli darbeler sonucunda burnu kırılan Halbi, hastaneye kaldırıldı.

Macron’a istifa çağrısı yapıldı

Fransa’nın başkenti Paris’teki Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan binlerce eylemci, Ulus Meydanı’na kadar yürüdü. Polis şiddetine karşı pankartlar taşıyan göstericiler, “Macron istifa” sloganları attı.

Öte yandan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’le ilgili “Suikastçi Darmanin” pankartları taşıyan eylemciler, çöp bidonlarını, park halindeki araçları, bir kafeyi ve Fransa Merkez Bankası’nın kapısını ateşe verdi.

Fransa İçişleri Bakanlığı, ülke genelindeki protestolara 133 binden fazla kişinin katıldığını, yalnızca Paris’teki gösterilere ise 46 bin kişinin katıldığını açıkladı.

Tartışmalı yasa tasarısı

Basın özgürlüğünü ihlal edebileceği ve polis şiddetini artırabileceği gerekçesiyle eleştirilen güvenlik yasa tasarısı, Ulusal Mecliste kabul edilmişti. Tasarı, Ocak 2021’de Senatonun onayına sunulacak. Tasarı, Senatodan geçmesi halinde Mecliste bir kez daha oylanacak.

Tasarı, güvenlik güçlerinin görüntülerini yayımlayanlara 1 yıl hapis ve 45 bin avroya kadar para cezası öngörürken, gösterilerde “drone”ların yanı sıra güvenlik güçlerinin görev sırasında kullandığı kameraların insanları izlemek için kullanılabileceği belirtiliyor.

Fransa’da sarı yeleklilerin gösterilerinde ve emeklilik reformuna karşı yapılan eylemlerde, polisin protestoculara karşı kullandığı şiddetin görüntülenerek sosyal medyada paylaşılmasının ardından polisler hakkında soruşturma açılmıştı.

Sarı yeleklilerin eylemlerindeki polis şiddetinin bilançosu, ülkedeki polisin şiddete meyilli olduğunu ve orantısız güç kullandığını ortaya koyuyor.

Etiketler : fransa polis gösteri protesto macron istifa
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