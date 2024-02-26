Filistin Başbakanı Iştiyye istifa ettiğini duyurdu
Kaynak: AA
Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a istifasını sunduğunu bildirdi.
Başbakan Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen hükümetin haftalık toplantısında konuştu.
Filistin Devlet Başkanı Abbas'a istifasını sunduğunu belirten Iştiyye, istifa kararını 20 Şubat Salı günü Abbas'a sözlü olarak ilettiğine işaret etti.
Iştiyye, Gazze Şeridi'ndeki gelişmeler bağlamında gelecek dönemde hükümet düzeyinde yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
Filistin yönetimini idari bir araca dönüştürme çabalarının olduğuna dikkati çeken Iştiyye, Filistin yönetiminin İsrail'in uygulamalarına karşı mücadelesini sürdüreceğini belirtti.
Iştiyye, Filistin devleti kuruluncaya kadar İsrail'e karşı mücadele etmeye devam edeceklerinin altını çizdi.
- Filistin Başbakanı Iştiyye istifa ettiğini duyurdu
- İnsanlık tarihinin kara lekesi: Hocalı Katliamı
- NATO'nun "Dynamic Manta 2024" tatbikatı yarın başlıyor
- İsrail ordusu, "Refah planını" Savaş Kabinesi'ne sundu
- İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 70 bin ton patlayıcı kullandı
- ABD'li asker İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde Gazze için kendini yaktı