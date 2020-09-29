Ermenistan'ın saldırısında şu ana kadar 11 sivil hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Azerbaycan'a saldıran Ermenistan'ın gerçekleştirdiği saldırılarda şu ana kadar 11 sivil hayatını kaybederken 33 kişi de yaralandı.
Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ağdam ilinin Karadağlı köyüne Ermeni güçlerinin top atması sonucu 1 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Açıklamada farklı bölgelerdeki sivil yerleşim birimlerine yapılan saldırılarda da Azerbaycanlı 3 sivilin yaralandığı ifade edildi.
Son verilerle ölen sivil sayısı 11'e, yaralı sayısı 33'e çıktı.
Başsavcılık, Ermenistan ordusunun 27-29 Eylül'de gerçekleştirdiği saldırılarda 65 konut ve 5 kamu binasının kullanılamaz hale geldiğini de duyurdu.
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