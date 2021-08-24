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24 Ağustos 2021 Salı 10:01:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2021 Salı 10:30:00

Bu görüntüler olmadan olmazmış... ABD'den dalga geçer gibi açıklama!

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Kabil Havalimanı'nda ölümü göze alan binlerce Afgan'la ilgili, "İç savaşın ortasındaki bir başkentten yapılan hiçbir tahliye bu görüntüler olmadan yapılamazdı." ifadesini kullandı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "Afganistan'dan tahliye sürecinde acı ve umutsuzluk verici görüntüler ortaya çıktı ancak iç savaşın ortasındaki bir başkentten yapılan hiçbir tahliye bu görüntüler olmadan yapılamazdı." dedi.

Afganistan'dan 14 Ağustos'tan bugüne kadar 37 binden fazla kişiyi tahliye ettiklerinin altını çizen Sullivan, Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda tahliyeler sırasında ortaya çıkan karelere ilişkin, "Afganistan'dan tahliye sürecinde acı ve umutsuzluk verici görüntüler ortaya çıktı ancak iç savaşın ortasındaki bir başkentten yapılan hiçbir tahliye bu görüntüler olmadan yapılamazdı." dedi.

- "BAŞARILI BİR OPERASYON YÜRÜTTÜĞÜMÜZE İNANIYORUZ"

Sullivan, Afganistan'daki amaçlarının, kendilerine yardım eden olabildiğince çok Afgan'ı ve ülkeden çıkmak isteyen Amerikan vatandaşını tahliye etmek olduğunu vurgulayarak "Biz başarılı bir operasyon yürüttüğümüze inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Taliban'ın, ABD'nin Afganistan'dan ayrılmak için son tarihi olan 31 Ağustos'un uzatılmasına yanaşmadığının anımsatılması üzerine Sullivan, "Bu tarihin uzatılıp uzatılmayacağı günün sonunda Başkan Joe Biden'ın kararı olacaktır. Ancak ben 31 Ağustos'a kadar ayrılmak isteyen tüm Amerikalıları çıkaracak kadar vaktimizin olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Bölgedeki tahliye çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü belirten Sullivan, hem Taliban ile hem de müttefikleri ile yakın temas içinde olduklarını ve ABD Başkanı Biden'ın yarın G7 ülkeleri ile bu konuyu görüşeceğini dile getirdi.

- BEYAZ SARAY'DAN AFGANİSTAN İSTİFASI BEKLENMİYOR

Sullivan, Afganistan'da El Kaide'nin tekrar alan bulabileceği tartışmalarına ilişkin ise El Kaide'nin şu anda öyle bir gücü olduğunu düşünmediklerini belirtti.

Bir gazetecinin "Başkan Biden'ın, Afganistan ile ilgilenen herhangi bir Beyaz Saray yetkilisini görevden alması ya da bu kişilerin istifasını istemesi bekleniyor mu?" sorusu üzerine, "Ben kendisinden öyle bir şey duymadım." yanıtını verdi.

Sullivan, Afganistan'daki Amerikan askerlerinin kendi perimeterlerinin dışında operasyon yapıp yapmadığının sorulması üzere, "ABD askerleri kendi perimeterlerinin dışına çıkmıyor ancak perimetreyi biraz genişlettiler." dedi.

Bugüne kadar Afganistan'dan tahliye edilenlerin kabaca yüzde 70'inin Afgan, yüzde 30'unun ise Amerikalı olduğunu belirten Sullivan, şimdiye kadar tahliye edilen Amerikalıların sayısı konusunda net bilgi vermekten kaçındı.

Öte yandan Sullivan, Afganistan'da Amerikan askerleri ile çalışanlara sunulan "Özel Göçmen Vizesi (SIV)" konusunda eski Başkan Donald Trump yönetiminin Mart 2020'den sonra işlem yapmadığını, dolayısıyla şu anda üzerlerinde ciddi bir yük olduğunu söyledi.

Etiketler : ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı AFGANİSTAN TALİBAN Jake Sullivan
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