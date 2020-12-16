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16 Aralık 2020 Çarşamba 10:05:00 - Güncelleme:16 Aralık 2020 Çarşamba 10:06:00

Biden bir ilke imza atıyor! Tarihe geçecek

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ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın 20 Ocak'ta görevi devraldığında Temsilciler Meclisi'nde New Mexico eyaletinin Demokrat temsilcilerinden Deb Haaland'ı İçişleri Bakanı olarak seçmeyi düşündüğü iddia edildi. Eğer, gerçekleşirse ilk kez bir Amerikan yerlisi ABD'de kabineye girmiş olacak.

ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın 20 Ocak'ta görevi devraldığında Temsilciler Meclisi'nde New Mexico eyaletinin Demokrat temsilcilerinden Deb Haaland'ı İçişleri Bakanı olarak seçmeyi düşündüğü iddia edildi. Eğer, gerçekleşirse ilk kez bir Amerikan yerlisi ABD'de kabineye girmiş olacak.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Deb Haaland, Kasım 2018'deki ise ara seçimlerde New Mexico'da kazanarak Kansas'tan seçilen Sharica Davids'le beraber Kongre'nin ilk iki Amerikan yerlisi kadınından biri olmuştu.

Bakan olması durumunda Haaland ülke genelinde 70 binden fazla çalışanı olan bir devlet kurumunu ve yerli kabilelerin yaşadığı topraklarla Yellowstone ve Yosemite gibi ulusal parkları yönetecek.

Daha önce hedefleriyle ilgili açıklama yapan Haaland, iklim değişikliğiyle savaşmak için yenilenebilir enerji kaynakları üzerine çalışacağını söylemişti.

Atama kararıyla ilgili Reuters'a konuşan Biden'ın ekibinden iki yetkili, Biden'ın içişleri bakanlığı için oluşturduğu aday listesinde en yukarıda Haaland'ın olduğunu, ancak bu durumda Demokratların küçük bir farkla çoğunluğu elinde tuttuğu Temsilciler Meclisi'nde bir koltuk kaybedecek olmasının Biden'ı düşündürdüğünü söyledi.

Biden'a yakın kaynaklar, Enerji Bakanlığı'na ise Jennifer Granholm'ün düşünldüğünü söyledi. Michigan eyaletinin ilk kadın valisi olan 61 yaşındaki Granholm, eyalette yeşil teknolojilere dönüşüm için çalışmalar yapmıştı.

Etiketler : Deb Haaland ABD Joe Biden
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