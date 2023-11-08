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08 Kasım 2023 Çarşamba 10:17:00 - Güncelleme:08 Kasım 2023 Çarşamba 10:17:00

Azerbaycan'da Karabağ Zaferi coşkusu

Kaynak: AA

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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlanıyor.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümü dolayısıyla yürüyüşler düzenlendi.

AA'da yer verilen habere göre, "Zafer Günü" kutlamaları kapsamında Bakü'nün çeşitli bölgelerinde düzenlenen yürüyüşlere, askerler ve Karabağ Savaşı gazileri katıldı.

Yürüyüş öncesinde, şehitler saygı duruşuyla anıldı, Azerbaycan Milli Marşı okundu. Askeri bandonun marşlar seslendirdiği yürüyüşte vatandaşlar da yer aldı.

Bakü'nün yanı sıra Gence, Berde, Fuzuli, Laçın ve Zengilan'da da yürüyüşler yapıldı.

Azerbaycan ordusu, 3 yıl önce bugün Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'yı işgalden kurtardı.

27 Eylül 2020'de başlatılan karşı saldırı 44 gün sürdü ve bu sürede 300'den fazla yerleşim birimi işgalden kurtarıldı. Azerbaycan ordusunun Şuşa'ya girmesi, Ermenistan ordusunun dağılmasına neden oldu ve Ermenistan, 10 Kasım 2020'de yenilgisini kabul eden, Ağdam, Kelbecer ve Laçın illerinden de ordusunu çekeceğini taahhüt eden bildiriye imza attı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, savaşın bittiği tarih olan 10 Kasım'ın Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat tarihi olması nedeniyle Şuşa'nın kurtarılma tarihi olan 8 Kasım'ı "Zafer Günü" ilan etti.

Etiketler : azerbaycan karabağ zafer
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