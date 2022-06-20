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20 Haziran 2022 Pazartesi 20:19:00 - Güncelleme:20 Haziran 2022 Pazartesi 20:19:00

Almanya'da internet üzerinden "nefret söylemi" paylaşanlara operasyonu

Kaynak: AA

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Almanya'da internet üzerinden “nefret söylemlerini” paylaşanlara karşı ülke genelinde 15 eyalette operasyon düzenlendi.

Rheinland-Pfalz Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, internetten nefret söylemlerini paylaştığı tespit edilen kişilere yönelik 15 eyalette aramaların yapıldığı duyuruldu.

Rheinland-Pfalz eyaleti İçişleri Bakanı Roger Lewentz'in ocak sonuna Kusel beldesinde iki polisin öldürülmesinin ardından internet üzerinden nefret söylemlerinin paylaşılması üzerine "nefret söylemi" isimli bir soruşturma ekibini kurduğu aktarıldı.

150 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Açıklamada, bu soruşturma kapsamında 150 kişinin internet üzerinden nefret söyleminde bulunduğunun tespit edildiği duyuruldu.

Federal Suç Dairesi (BKA) Başkan Yardımcısı Jürgen Bauer, Mainz kentinde düzenlenen basın toplantısında, bu bağlamada takip edilen 1700 ipucundan 536 yorum ve 306 beğeninin Koblenz Başsavcılığı tarafından suç kapsamına girdiği şeklinde değerlendirdiğini söyledi.

Bauer, 150 kişinin yarısının kimliğinin tespit edildiğini belirterek, yapılan paylaşımların ekran görüntülerinin alındığını, ardından sosyal medya hesaplarının incelendiği ve internet hizmeti veren şirketlerle irtibata geçilerek kimliklerin belirlendiğini kaydetti.

Şirketlerin bazı kişilerle ilgili bilgi vermediğini dile getiren Bauer, ancak soruşturmanın sürdüğünü aktardı.

1700 İPUCU TAKİP EDİLDİ

Rheinland-Pfalz Eyaleti Suç Dairesi (LKA) Başkan Yardımcısı Achim Füssel de, soruşturma çerçevesinde internet üzerinden paylaşılan 1700 ipucunun takip edildiğini belirterek bugün kanıtların toplanması hedefiyle evlerde aramaların yapıldığını söyledi.

Füssel, aramalarda ağırlıklı olarak cep telefonlarına, dizüstü bilgisayarlara ve veri taşıyıcılara el konulduğu bilgisini paylaştı.

ŞÜPHELİLERİN YÜZDE 90'I ERKEK

Nefret söylemlerinin çoğunun Facebook üzerinden yapıldığını aktaran Füssel, şüphelilerin yüzde 90'ının erkek ve çoğunluğunun 21 ila 40 yaşında olduğunu kaydetti.

Rheinland-Pfalz eyaleti İçişleri Bakanı Lewentz de yapılan bu aramalarla devletin kendisini savunduğunu ve iğrenç hakaretlere tahammül etmeyeceğini gösterdiğini belirtti.

Lewentz, nefret ve kışkırtıcılığa karşı harekete geçtiklerini belirterek, "Bugün yapılan aramalar son olmayacak" ifadesini kullandı.

Etiketler : Almanya nefret söylemleri Emniyet Müdürlüğü
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