VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Meteoroloji'den 3 il için kar uyarısı
Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Türkiye, Rusya ve İran'dan ortak karar: Terörle mücadelede işbirliği sürecek
Fransa, İsrail'in Gazze sınırında “tampon bölge” kurmasına karşı çıkıyor
İsrail esir takasında serbest bıraktığı Filistinliyi yeniden gözaltına aldı
Türkiye'den KKTC polisine malzeme desteği
25 Ocak 2024 Perşembe 15:00:00 - Güncelleme:25 Ocak 2024 Perşembe 15:00:00

ABD ile İngiltere büyükelçilikleri sosyal medyada çayın nasıl demleneceğini tartıştı

Kaynak: AA

ABONE OL

İngiltere'nin Washington ve ABD'nin Londra büyükelçilikleri, kimya profesörünün "çayın acılığını almak için tuz eklenmesi" tavsiyesi üzerine sosyal medyada çayın nasıl demleneceğini tartıştı.

ABD'li kimya profesörü Michelle Francl'ın İngiliz gazetesine verdiği röportajda ideal çaya ilişkin değerlendirmede bulunması sonrası iki ülke resmi kurumlarından karşılıklı esprili açıklamalar geldi.

Francl'ın çayın acılığını almak için tuz eklenmesi tavsiyesinde bulunması üzerine ABD'nin Londra Büyükelçiliğinin resmi X hesabından yapılan açıklamada, "ABD'li bir profesörün 'mükemmel' bir fincan çay tarifine ilişkin basında yer alan haberler, İngiltere ile aramızdaki özel ilişkinin üzerine sıcak su döktü." ifadesi yer aldı.

Çayın iki ülkeyi birbirine bağlayan dostluk iksiri olduğu belirtilen açıklamada, "Böyle akla hayale sığmaz bir teklifin ilişkilerimizi tehdit etmesine sessiz kalamayız. Bu nedenle İngiltere halkının, İngilizlerin ulusal içeceğine tuz eklemek gibi imkansız bir fikrin ABD'nin resmi politikası olmadığından ve hiçbir zaman olmayacağından emin olmalarını istiyoruz." görüşü paylaşıldı.

Açıklamada, "ABD Büyükelçiliği, çayı doğru şekli olan mikrodalgada pişirmeye devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

"ÇAY, YALNIZCA ÇAYDANLIKTA YAPILIR"

ABD'nin esprili açıklamasına hem İngiliz hükümeti hem de İngiltere'nin Washington Büyükelçiliğinden yanıt geldi.

Kabine Ofisinin X hesabından ABD elçiliğinin paylaşımı alıntılanarak yapılan açıklamada, "Özel ilişkilerimizden memnuniyet duyuyoruz ancak samimiyetle aynı fikirde değiliz. Çay, yalnızca çaydanlıkta yapılır." değerlendirmesinde bulunuldu.

İngiltere'nin Washington Büyükelçiliğinin X hesabından ABD'ye yanıt veren Büyükelçi Karen Pierce da "Anglo-Amerikan ilişkisi çayla tanımlanır ve gerçek bir fincan çayın nasıl yapılacağını göstermemiz için çok sayıda talep aldık." ifadesini kullandı.

Paylaşımda Pierce"ın, "İşte askeri danışmanlarım." ifadeleriyle geçiş yaptığı bölümde İngiliz kara, hava ve deniz kuvvetlerinde görevli askerler, nasıl çay yaptıklarını gösterdi.

Askerler, çay yapmak için mikrodalga fırının asla kullanılmaması gerektiğini anlattı.

Etiketler : abd ingiltere büyükelçilik çay demleme
38 yıl sonra ‘Seni Sevmeyen Ölsün'

38 yıl sonra ‘Seni Sevmeyen Ölsün'
"Postmodern bir Yeşilçam filmi"

"Postmodern bir Yeşilçam filmi"
Şilan Makal anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili konuştu

Şilan Makal anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili konuştu
Şehir hayatından köye dönüş

Şehir hayatından köye dönüş
Evliliğim muhteşem gidiyor

Evliliğim muhteşem gidiyor
Hülya Avşar, Yalçın Dümer ile ilgili konuştu: Beni dikizlemiş!

Hülya Avşar, Yalçın Dümer ile ilgili konuştu: Beni dikizlemiş!
Sakiler'den ‘Saygı Duruşu!'

Sakiler'den ‘Saygı Duruşu!'
Zamanın En İyileri!

Zamanın En İyileri!
Kahramanlarımız kalbimizde! Ünlüler şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diledi

Kahramanlarımız kalbimizde! Ünlüler şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diledi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX