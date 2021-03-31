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31 Mart 2021 Çarşamba 09:22:00 - Güncelleme:31 Mart 2021 Çarşamba 09:22:00

AB ve BM'den Türkiye'ye övgü

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliğince (AB) ortaklaşa düzenlenen Suriyelilere destek konferansında Türkiye'nin dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke olduğu hatırlatıldı. Konferansta, Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılara yönelik ev sahipliğinden övgüyle söz edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliğince (AB) ortaklaşa düzenlenen Suriyelilere destek konferansında, "Türkiye'nin sığınmacıların kendi kendilerine yetmesini ve sosyal uyumunu desteklemek için gösterdiği çaba takdirlik" ifadelerine yer verildi..

Video konferans yöntemiyle yapılan "Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi Konferansı" başlıklı 5. Brüksel Konferansı'nın bitiminde yayımlanan ortak açıklamada, Türkiye'nin dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke olduğu hatırlatıldı.

Türkiye'nin sığınmacılar için sağlık, eğitim, sosyal hizmetler ve belediye hizmetleri gibi imkanlarla iş gücü piyasasına katılım imkanı sağladığı belirtilen açıklamada, "Türkiye sığınmacılarla ilgili maliyetin büyük kısmını omuzlamaktadır." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Türkiye'nin Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için yoğun çaba sarf ettiği ve buna sığınmacıları da dahil ettiği vurgulanarak, "Konferans ayrıca Türkiye'nin sığınmacıların kendi kendilerine yetmesini ve sosyal uyumunu desteklemek için gösterdiği çabaları takdir etmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ortak açıklamada, Türkiye'nin sığınmacı krizine verdiği kapsamlı karşılığın iyi uygulamalar, alınan dersler ve kıymetli tecrübeleri yansıtmaya devam ettiği aktarıldı.

BM ile AB'nin Suriye içindeki ve bölge ülkelerinde bulunan Suriyelilere destek için düzenlediği konferansta uluslararası camia 6,4 milyar dolar yardım taahhüdünde bulunmuştu.

Etiketler : BM AB TÜRKİYE
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