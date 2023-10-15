Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 7 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Sivas'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.
Sivas'ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 7 kişi yaşamını yitirdi, 40 kişi yaralandı.
İstanbul-Van seferini yapan Van Gölü Turizm'e ait sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 44 AK 213 plakalı yolcu otobüsü, Pınarbaşı-Gürün kara yolu Yazyurdu mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, otobüsün camlarını kırarak sıkışan yolcuları kurtardı.
Kazada, 7 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 40 kişi yaralandı.