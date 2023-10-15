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15 Ekim 2023 Pazar 07:50:00 - Güncelleme:15 Ekim 2023 Pazar 07:50:00

Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 7 kişi öldü, 40 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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Sivas'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 7 kişi yaşamını yitirdi, 40 kişi yaralandı.

İstanbul-Van seferini yapan Van Gölü Turizm'e ait sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 44 AK 213 plakalı yolcu otobüsü, Pınarbaşı-Gürün kara yolu Yazyurdu mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otobüsün camlarını kırarak sıkışan yolcuları kurtardı.

Kazada, 7 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 40 kişi yaralandı.

Etiketler : sivas yolcu otobüsü kaza
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