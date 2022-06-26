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26 Haziran 2022 Pazar 12:50:00 - Güncelleme:26 Haziran 2022 Pazar 12:53:00

Libya'daki Türk Silahlı Kuvvetleri askeri hastanesi 30 binden fazla hastaya "şifa" oldu

Kaynak: AA

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Türk Silahlı Kuvvetleri Libya Görev Grubu Komutanlığı (LGGK) tarafından idare edilen başkent Trablus'taki askeri hastane, bugüne kadar 30 binden fazla kişiye hizmet sundu.

Mitiga Rol 2 Hastanesi Baştabibi Hava Tabip Albay Hasret Topaç, Ocak 2020'den bu yana faaliyet gösteren hastane hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Topaç, hastanede 14 farklı branşta hekim ve yardımcı sağlık personeli ile 7 gün 24 saat esasına göre sağlık hizmeti verdiklerini söyledi.

Hastanenin 28 Ocak 2020'de faaliyete başladığını hatırlatan Tabip Albay Topaç, yaklaşık 30 bin kişinin ayakta 600 kişinin yatışı yapılarak tedavi hizmeti aldığını ifade etti.

Topaç, 385 hastanın ameliyatının başarıyla gerçekleştirildiğini söyleyerek, "Hastanemizde modern tıbbın gerektirdiği manyetik rezonans ve bilgisayarlı tomografi gibi son teknolojik cihazlarla tıbbi görüntüleme yapılmaktadır." dedi.

Hastanede 3 yataklı yoğun bakım servisi bulunuyor

Mitiga Rol 2 Hastanesi İdare Amiri Yarbay Ufuk Altınsoy ise hastanede 22 yataklı 11 hasta odası, 2 ameliyathane, 3 yataklı yoğun bakım servisi, biyokimya ve mikrobiyoloji PCR laboratuvarı bulunduğu bilgisini paylaştı.

Yarbay Altınsoy, "Hastanemizde Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin yanı sıra dost ve kardeş ülke Libya halkına sağlık hizmeti vermekten gurur ve mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Libya devleti arasında imzalanan "Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırası" kapsamında kurulan hastane 28 Ocak 2020 tarihinden bu yana hizmet veriyor.

Etiketler : Mitiga Rol 2 Hastanesi Amiri Yarbay Ufuk Altınsoy Tabip Albay Topaç
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