VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Evlilik öncesi SMA taramalarıyla 1 milyondan fazla kişiye ulaşıldı
Yusufeli Barajı'nda elektrik enerjisi üretimi için ıslak testlere başlandı
Çanakkale'de 67 düzensiz göçmen ve 3 Türk vatandaşı yakalandı
MSB'den Gaziler Günü'ne özel "100. Yıl Marşı" paylaşımı
Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
16 Eylül 2023 Cumartesi 15:00:00 - Güncelleme:16 Eylül 2023 Cumartesi 15:00:00

Eşinin sağlığı için yetiştirmeye başladığı aronyada taleplere yetişemiyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Sakarya'da yaşayan İdris Bilici, kolesterol rahatsızlığı bulunan eşinin sağlıklı beslenmesi için ektiği "süper meyve" olarak da adlandırılan aronyaya artan talep karşısında aldığı hibe desteğiyle bahçe kurdu.

Sakarya'nın Karapürçek ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden 64 yaşındaki Bilici, eşinin sağlıklı beslenmesi için 5 yıl önce aronya yetiştirmeye karar verdi.

Meyveye talep artıca Bilici, aldığı hibe destekle bir dönüm alanda aronya yetiştiriciliğine başladı. Kilogramı 400 liraya satılan aronyanın talebine yetişmekte zorlanan Bilici, ekim alanını 5 dönüme çıkarmak için kolları sıvadı.

"EŞİMİN KOLESTEROLÜ VARDI, ONA İYİ GELDİ"

İdris Bilici, üretime, mısır ve dut ağaçlarını söküp devlet desteğiyle aldığı fidanlarla başladığını söyledi.

Bahçeyi büyütmeye çalıştığını, yetiştirdiği fideleri başka bahçede ekerek üretimi artırmayı hedeflediğini aktaran Bilici, "Dibine fındık kabuğu, hayvan gübresi koyuyorum tam organik olması açısından. Sağlık açısından önemli, ilaç sanayisinde de kullanıyor, vatandaş da bunu çiğ meyve olarak yiyor. Geliştirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyorum." dedi.

Bilici, meyvenin buzdolabında 3 aya kadar saklanabildiğini dile getirerek, "Kurutulabiliyor, çayı oluyor, çekirdeksiz. Şehir dışından da isteyenler oluyor. Faydasını görenler var. Eşimin kolesterolü vardı ona iyi geldi." diye konuştu.

Etiketler : aronya kolesterol süper meyve hibe
Filmi kadınlar çekti

Filmi kadınlar çekti
Şarkının başına gelmeyen kalmadı

Şarkının başına gelmeyen kalmadı
Basit numaralar barıştırdı

Basit numaralar barıştırdı
Bu kış albüm geliyor

Bu kış albüm geliyor
Ayrıldılar

Ayrıldılar
Sette korkutan yangın

Sette korkutan yangın
10 günde 35 bin kişiyle buluştu

10 günde 35 bin kişiyle buluştu
Aşkını ilan etti

Aşkını ilan etti
Zara: Aşk kadınıyım

Zara: Aşk kadınıyım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX