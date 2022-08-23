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23 Ağustos 2022 Salı 20:23:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2022 Salı 20:23:00

AFAD'dan çarşamba günü 11 il için kuvvetli yağış uyarısı

Kaynak: DHA

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AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) 11 il için yarın etkili olması beklenen kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

AFAD'tan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre yapılan açıklamada; "23 Ağustos Salı günü; Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Balıkesir'in kuzey çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir" denildi.

11 İLDE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Açıklamada, yarın için ise 11 ilde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara ilişkin de "24 Ağustos Çarşamba günü; Marmara'nın güney ve batısı ile Kuzey Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Edirne, Tekirdağ, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa ve Kütahya'da kuvvetli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne'nin güneyi ile Tekirdağ'ın batısında yer yer çok kuvvetli olması beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiği belirtilerek şu uyarılar yapıldı:

"Bu hava tahminleri doğrultusunda; Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa, Kütahya ve Bursa Valilikleri'ne meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı ilgili birimlerin uyarılması, iletişim kanallarının açık tutulması, ihtiyaç duyulabilecek araç, iş makinesi ve personel planlamasının hazır bulundurulması, teyakkuza geçilerek gerekli tedbirlerin alınması, müdahale planlamasının yapılması, müdahale birimlerinin hazır halde bekletilmesine yönelik gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Vatandaşlarımızın da sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz."

Etiketler : afad hava tahminleri hava durumu
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