Galatasaray'lı Marcao: Güçlü olmaya deva edeceğiz
Kaynak: DHA
Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcão, Avrupa kupalarında Rangers takımına elenerek erken veda ettikleri için üzgün olduklarını ancak yeni hedeflerle sezona devam edeceklerini ifade etti.
Rangers karşısında sarı-kırmızılı forması ile ilk golünü attığı için mutlu olduğunu fakat elendikleri için üzüntüsünü de dile getiren Brezilyalı stoper Marcao "Elendiğimiz için üzgünüm. Takımımı Avrupa Ligi'nde ileriye götürmeyi çok istemiştim. Maalesef bunu gerçekleştiremedik. Güçlü olmaya devam edeceğiz ve sezon için yeni hedefler koyacağız" diye konuştu.